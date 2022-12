Expareja de Rafael Uribe Noguera reveló detalles sobre su relación con él

"Soy una de las mujeres que pasó por la vida de Rafael Uribe Noguera y quiero poner en conocimiento mi historia", así inicia la conmovedora carta que escribió una exnovia del arquitecto, que actualmente enfrenta una investigación por el homicidio de Yuliana Samboní, la pequeña de 7 años que murió tras ser violada y torturada.



La misiva fue publicada en la sección Blogs de El Espectador por el periodista y escritor Enrique Patiño, quien asegura recibió la carta de parte de la mujer que le confesó que desconoce al hombre que presuntamente cometió tal crimen, pues señala que 'Rafico', con quien tuvo una relación, "amaba a su familia, se derretía hablando de sus sobrinas, idolatraba a sus amigos y le apasionaba su profesión".



Según explica en la carta, escribió una reflexión a partir del dolor que le causó la noticia de la muerte de Yuliana, por lo que invita a los jóvenes a que establezcan límites a su vida, mientras analiza qué pudo fallar en la educación de Uribe Noguera.



A continuación, el texto completo de la carta que fue enviada al periodista, quien autorizó su publicación:



"He decidido mantener mi identidad en el anonimato porque no es mi interés aclamar popularidad o alimentar ningún tipo de amarillismo. Escribo con profundo respeto tanto por la familia de la víctima como de la del victimario, con la única intención de tocar las fibras de sus corazones e invitarlos a reflexionar como individuos, como padres, como mujeres y hombres.

Conocí a Rafael hace un poco más de cinco años. Era un tipo atractivo, montador y aventurero. Le encantaban los retos deportivos, corría maratones, subía la montaña de Rosales, montaba bicicleta, jugaba tenis, fútbol y hasta meditaba.

Amaba a su familia, se derretía hablando de sus sobrinas, idolatraba a sus amigos y le apasionaba su profesión. Le encantaba trabajar junto con su madre, tenía varios libros en su mesa de noche, se podía sentar a hablar de actualidad y política por horas, y recuerdo especialmente que decía que, a diferencia de muchos otros que se iban del país, él nunca abandonaría el barco.

Recuerdo que le tenía prohibido a los trabajadores de su obra echarles piropos vulgares a las mujeres u orinar afuera. Su apartamento era pequeño, sencillo, con buen gusto e identidad, e incluso conservaba un viejo sofá que había pertenecido al despacho de su abuelo. Su casa vivía impecable, él vivía impecable y olía a colonia de bebé.

Era un enamorado de Santa Marta, de la naturaleza, de la música de su tierra, de los viajes donde el cuerpo y el alma se fundieran con el verde, el olor del mar y la paz del viento. Era humano, sensible (muy sensible) y aparentemente feliz.

Rafael era en ese entonces una persona encantadora, con un sentido del humor fantástico y una pasión por la vida que inspiraba a salir corriendo a vivirla al máximo.

Para mí, estar con Rafa era como estrenar amiguito de prekinder. Era todo una aventura: era lindo pasar el tiempo junto a él, especialmente porque propiciaba carcajadas a menudo y me gustaba creer que, como yo, quería cambiar el mundo.

Muy fácil dejarse llevar por una persona así. Qué angustia saber que pasa desapercibido en la sociedad y seguro hay muchos como él entre nosotros con la misma descripción.

Algo no encajaba

Pero había algo en él que no encajaba. Era como si una parte de su ser se des-sincronizara del resto. Y él parecía hacer un esfuerzo por entender, por entenderse. Cuando tomaba trago entraba en otra dimensión; si lo agarraba en buena onda, era disfrutable, pero si estaba deprimido se tornaba en una persona vulnerable.

Varias veces me dejó al teléfono hablando sola; simplemente desaparecía de la conversación. Era irregular, impulsivo, complejo y hasta grosero. A veces las discusiones parecían más de un muchachito de bachillerato que de un hombre hecho y derecho. Había cierto infantilismo en él, como si una parte de su cerebro no hubiera crecido del todo y por ende, su acercamiento emocional no me dejó más opción que alejarme antes de que me hiciera más daño.

No alcancé a establecer una relación seria y duradera con él, pero aun así me siento nerviosa, impactada y ansiosa con lo que hoy veo en las noticias. He recorrido una y otra vez todos los espacios de su casa en mi mente, imaginando que allí empezó la tragedia de una pobre criatura, sufriendo más dolor físico y emocional de lo que podría soportar cualquier niño, pidiendo ayuda, siendo manoseada, ultrajada, como si tuviera la culpa de algo, castigada con la agresividad más injusta de su corta vida.

Cómo hubiera querido nunca haber estado en ese apartamento donde bailé, reí y hablé por horas hasta el amanecer con alguien que tenía las mismas ilusiones que yo. Cómo hubiera querido no conocerlo nunca para no tener la imagen del lugar donde llevó primero a Yuliana, donde sucedió algo tan desgarrador.

No puedo dejar de pensar en el dolor incontenible que significa para el país y la familia de la niña este hecho, así como para sus más cercanos ponerle este nuevo título de monstruo a alguien que creían conocer; lidiar con el odio y la pérdida de Rafael, que aunque siga vivo, ya no estará más entre ellos. Porque “Rafico”, ya no está, al menos no ese que solían amar.

Por más que me duela, he seguido atentamente cada noticia que publican los medios, tratando de entender. Y me entero de todo lo que ha sucedido con él en todos estos años que lo saqué de mi vida: del trago, las drogas, la rumba y las prostitutas. Sin duda, los límites se desdibujaron para él y su necesidad de saciarse resultó en esta tragedia.

Con este texto no pretendo "humanizar" a Rafael, sólo lo menciono en orden cronológico para traerlos al punto de giro en el que nos encontramos hoy y que puedan sentir el contraste emocional que representa enterarse de este crimen.

Pero no estoy aquí para juzgar, porque nadie sabe con la sed que otro bebe. Estoy aquí para hablarles como mujer, amiga, hija, esposa y futura madre.

Mientras hay angelitos indefensos que no tuvieron la oportunidad de hacer nada, para los que, como Yuliana, ya es demasiado tarde, quiero aprovechar esta circunstancia como una oportunidad para revisarnos por dentro: revisar nuestras acciones, patrones, dolores y resentimientos. Porque todo esto está allí escondido, y alimentarlo sólo termina en obras y omisiones que pueden afectar a otros. Yuliana no merecía cargar con los conflictos sin resolver de Rafael, que al parecer se cocinó desde pequeño como un abusador y se les salió de las manos.

Así que si se trata de analizarnos, empiezo por mí:

Crecí en una familia de padres divorciados, como muchas familia hoy en día. Una familia de papá autoritario y de una mamá que admite que le dio poder. Crecí con ausencias? Si. Como también tuve mucho amor, navidades repletas de regalos, o hermanos mayores que se aprovechaban de la menor... Lo típico en una familia. Como cada cual vive su sicología de formas distintas, a mí me tocó siendo una niña indisciplinada en el colegio, que tenía problemas para concentrarme, era muy insegura y sólo quería ser popular.

Cuando era una adolescente, otras cosas salieron a flote. Era desmedida en mi necesidad de atención, me decían que no estaba bien llamar a los muchachos. Que me hiciera desear. Mi papá le ponía peligro a todo; era un conflicto eterno pedir permiso para ir a una fiesta y mi mamá hacía un "show" tremendo cuando no me reportaba.

Aun así, seguía metida en una burbuja de ingenuidad, añorando el día en el que me pudiera independizar para que no me siguieran controlando. Porque eso hacen los adolescentes: llevar la contraria. Y solo ahora que soy adulta entiendo el "por qué" de lo que percibimos como exageración en nuestros padres. A papá lo llamamos paranoico y a mamá mártir.

Cuando me enteré del asesinato de Yuliana, pensé: "Pude haber sido yo en un momento de trago e ira de Rafael. Gracias a Dios me alejé a tiempo".

Chicas que están allí afuera descubriendo el mundo, les pido presten atención a esto que les quiero decir:

Sus padres no pretenden cortarles las alas. Están tratando de cuidar su vuelo. Pero hablarles de ciertos temas es difícil para ellos, así que quiero que entiendan el por qué de sus discursos y consejos.

Somos mamíferos. Los machos son cazadores, buscan la presa y disfrutan de la emoción del reto. Las hembras están alerta, cuidan su territorio. Cuando una mujer no representa reto para ellos, pierden el interés. De nada sirve que “pretendan” ser seguras o “cool”. Ellos huelen la vulnerabilidad y harán hasta lo imposible por manipularlas para lograr su cometido. Dejen de hacer los tests de las revistas para adolescentes y despiértense al mundo.

El juego de la naturaleza es hermoso si lo saben jugar. Pero entiendan que primero deben cultivar su propio jardín antes que esperar a que les traigan flores. Por favor, en vez de seguir al pie de la letra las instrucciones para atraer un hombre como dicen los blogs, concéntrense más bien en la construcción de su propio mundo, uno en el que no dependen de nadie para sentirse felices, en el que sean independientes, activas, inteligentes y guerreras.

Esto sólo lo entendí cuando toqué fondo, cuando vi que estaba haciendo algo mal, atrayendo hombres que no valían la pena, y me dediqué a deshacerme de las capas de basura que tenía encima. Y llegué a una conclusión: ¡Estás sola, y solo tú puedes cuidar de ti misma”.

Aparte de los menores de edad que son abusados en su inocencia, también hay muchos hombres hoy en día que están pasando sus límites porque muchas mujeres se los permitimos, por falta de fuerza, por soledad, por inseguridad o por ingenuidad.

Asumo que cuando consiguen lo que quieren, van en busca de más, y a otro voltaje. Es hora de detener este y tantos comportamientos abusivos desde adentro, desde la familia y las amistades. Si una amiga está cayendo en actitudes débiles o permitiendo abusos, así sean emocionales, ¡no tengan miedo en sacudirla! No se trata de decirle “pobrecita”, sino de recordarle que sólo ella da poder a un hombre para lastimarla. Las redes sociales, el contenido sexual y violento de este mundo nos están consumiendo! Por ende propician estas conductas aun más.

Que las mujeres son el sexo débil? Absolutamente no! Débil un menor de edad que no tiene fuerza en sus músculos comparado con la de un adulto.

Pero mentalmente, las mujeres son arrolladoras. Sabían que de acuerdo a estudios, el cerebro de la mujer tiene más conexiones que el del hombre? Es decir, cada área de nuestro cerebro es mucho más activo, lo que nos da fortalezas muy específicas, pero también habilidades.

El cerebro de la mujer tiene más actividad en el córtex frontal, la parte más humana, relacionada con la previsión, el juzgamiento, impulso, autocontrol, organización y planeamiento. Una de sus mayores fortalezas es que las mujeres tienen más empatía. Por eso estamos tan atentas a los detalles, somos más intuitivas e incluso tenemos visión periférica, con la que escaneamos el entorno para identificar el peligro. Significa que el hombre es más superficial y que LAS MUJERES NO SON BOBAS. Por favor, estén alerta para identificar cuándo no están a salvo en una relación.

A los niños y jóvenes:

Si no establecen límites en su vida, se van a quedar solos. Si resuelven sus conflictos cobardemente con una botella de alcohol o con droga, entonces no están evolucionando. Por el contrario, están alimentando un comportamiento primitivo. Busquen los retos en su trabajo, en el deporte, con sus amigos, en la manera en la que asimilan los problemas de cada día, pero no en el sexo, porque es un arma de doble filo. Recuerden que un hombre borracho es tedioso, y si habla de las mujeres como un trofeo, es patético.

Y más patéticos aun los padres que le aplauden sus andanzas machistas. Lo más triste, es que algunos se lucran de eso, en forma de música. No hombrecitos! Su misión es proteger, inspirar, enseñar. Si tienen hermanitas, primas, amigas, siéntense con ellas a compartirles un poco de su mundo, ayúdenlas a entender y a afrontar la sicología masculina. Recuérdenles su valor cada tanto, háganlas seguras y fuertes.

Padres de familia:

Tomen el control de lo que está sucediendo. Porque está claro que no importa cuánto dinero tengan o no, los hijos que educan en esta generación son más propensos aun a propiciar o a sufrir este tipo de circunstancias. Establezcan más límites y menos alcahuetería. Enséñenles el respeto por si mismo, elaboren sus vacíos, nos los dejen jugando con el celular porque es más fácil y llegaron cansados del trabajo.

Vuelvan la cena familiar algo sagrado donde se descubre el día a día de lo que sucede en sus vidas. Estén atentos a sus dudas, a sus reacciones, a sus circunstancias. Descubran sus talentos y apóyenlos en cada idea que tengan. Háganlos sentir únicos, poderosos, fuertes. Enséñenles a cultivar el espíritu, independientemente de la religión. No les infundan el miedo si no más bien explíquenles el por qué de las cosas. La causa, el efecto, LA RAÍZ de las situaciones.

Es verdad que cada falta, cada ausencia, cada omisión, marcará de por vida a cada uno de sus hijos, como lo hizo mi pasado conmigo y permití que me lastimaran en mi intento por llenar el vacío. Pero no se puede vivir culpando a otros por nuestras conductas. Porque a cierta edad cada uno es dueño de sus acciones y la responsabilidad no puede recaer en los padres. Yo agradezco a mis padres su paranoia, sus oraciones y exageraciones, porque nada es suficiente cuando se trata de proteger su tesoro más grande.

A los maestros de las instituciones educativas:

Sobre ustedes recae una inmensa responsabilidad. Pues es allí donde estos micro mundos suceden y estoy segura que ustedes ven a diario conductas de niños sin límites que abusan de su poder para salirse con la suya. Reporten los hechos, una y otra y otra vez. Llénense de paciencia, porque su trabajo no sólo es hermoso, sino que en sus jornadas yace una nueva generación lista para salir a este atrofiado mundo. Ánimo súper héroes.

País de mi alma, entiendo su amargura, porque la he vivido desde dos puntos de vista diferentes, y las imágenes vienen de tanto en tanto a quitarme la paz. Pero con amor, les pido que vayan detrás de esa energía que están liberando en estos momentos y la reversen para ocuparla en ustedes mismos, en analizar sus conductas y la forma en la que elaboran su espíritu a diario, porque así como Rafael, sin importar el estrato o las circunstancias de la familia en la que crecimos, hay muchos otros que solían tener una vida donde los límites existían, pero perdieron la batalla y en unas horas desgarraron el alma de muchas personas".