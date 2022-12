Exrector de Uniautónoma no aceptó delitos imputados por la Fiscalía

En audiencia de imputación de cargos contra Ramsés Vargas Lamadrid, la Fiscalía detalló cómo el exrector habría desvíado entre 16 mil y 18 mil millones de pesos recibidos por concepto de matrículas en la Universidad Autónoma del Caribe.

La fiscal tercera especializada del Gaula, Faizuli Montes, afirmó que Ramsés Vargas tomaba decisiones en perjuicio de los estudiantes y a favor de terceras personas, tales como directivos de la Universidad y personas de confianza, con quienes habría podido lograr la desviación de los dineros de las matrículas pagadas en efectivo.

Publicidad

En la sala de Justicia y Paz del Centro Cívico de Barranquilla, la representante del ente acusador indicó que durante su ejercicio como rector, Vargas Lamadrid recibió bonificaciones en moneda extranjera, becas para estudiar en el exterior, permisos para no dirigir la Universidad y poder viajar semanalmente, recibiendo pagos por gastos de representación cada vez que viajaba.

Lea también: Ramsés Vargas habría comprado rectoría de Uniautónoma por $ 100 millones: Fiscalía

Con los dineros que entraban en concepto de matrículas, Vargas Lamadrid también recibía pagos por gastos de representación en relaciones públicas, incluso, habría recibido una bonificación para sacar a su familia del país, aludiendo motivos de seguridad, aun cuando recibía auxilio de seguridad y que, además, sus escoltas eran pagados por la Universidad.

Durante el segundo día de audiencia de imputación de cargos, Ramsés Vargas también fue acusado de realizar amenazas a empleados de la Universidad Autónoma del Caribe, que hacen parte del área de contabilidad y otros que están vinculados a la investigación.

Publicidad

En este sentido, la Fiscalía le imputó a Ramsés Vargas Lamadrid de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, en concurso heterogéneo sucesivo con los delitos de corrupción privada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado, omisión de agente retenedor o recaudador y amenaza de testigos, cargos a los que no se allanó el exrector.

Luego de esto, la audiencia de imputación de cargos a los detenidos por presunta corrupción en Uniautónoma fue suspendida por falta de disponibilidad en los próximos días del juez y la fiscal que lleva el caso. La diligencia, entonces, se reaunudará el martes 4 de diciembre, a las 8 de la mañana.

Publicidad