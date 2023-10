Extienden prórroga de suspensión en el cobro para categorías I y II en peaje Papiros

Tan solo horas después de que el comité ‘No Más Peaje Papiros’ convocara una nueva protesta en la polémica caseta de recaudo del peaje Papiros , ante las supuestas demoras de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para expedir una nueva resolución que prorrogara la suspensión en el cobro para las categorías I y II, finalmente la entidad anunció que ampliará el plazo hasta el próximo 15 de diciembre de 2023.

La molestia de los miembros del comité ‘No Más Peaje Papiros ’ se sustentaba en la preocupación por la caducidad de la anterior resolución expedida el pasado mes de junio, la cual vencía este domingo.

Sin embargo, la nueva prórroga aún no llena las expectativas de los miembros de este comité ciudadano, quienes no descartan levantar la mesa de diálogos y e irse a paro permanente en la vía que conecta a Barranquilla con Cartagena si no se toman medidas de fondo en una nueva mesa técnica que se tiene prevista para el próximo 25 de octubre.

Carlos Maury, uno de los líderes del comité 'No Más Peaje Papiros', explicó que, "si no hay ninguna solución, ninguna voluntad de avanzar en este proceso para el día 25 de octubre, se levantarán de la mesa y se irán a paro permanente en la vía al Mar".

Así las cosas, esperan que las decisiones giren en torno a la suspensión del cobro para las categorías C1 y C2 de manera permanente, su traslado o, en el mejor de los casos, su desmonte.

Por otro lado, la entidad mencionó que estaría pronto a presentar los estudios de la Unidad de Tráfico para su evaluación por parte de la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe para definir, junto a gremios, una solución que garantice ingresos para la Ruta Costera, encargada de la concesión del polémico peaje 'Papiros'.

La ANI reiteró que las medidas han sido concertadas con la comunidad, donde se estableció desde el pasado 13 de junio reactivar categorías III a VII y suspender el cobro en I y II, mientras se desarrollaban estudios por parte de las universidades, en un periodo inicial de 4 meses que podrían ser prorrogables.

