Fallas en sistema alargan filas para el cobro de Renta Ciudadana en Barranquilla

A pesar de que el Banco Agrario operó durante el fin de semana y este lunes abrió sus puertas antes de 8 de la mañana con presencia de varios de sus funcionarios a las afueras de la entidad para asesorar a los beneficiarios, de nuevo ha habido extensa fila para cobrar la renta ciudadana en Barranquilla .

El Banco Agrario dice que en la sede de la entidad solo están pagándoles a los que tenían cuenta bancaria con Familias en Acción. Los demás beneficiarios recibirán un giro electrónico, el cual deben cobrar a través de un cajero de Servibanca, introduciendo un código que les llega a sus teléfonos celulares.

El inconveniente es que a muchos no les está llegando este código y a otros tantos que sí lo reciben les aparece “error” en la pantalla del cajero y no les permite hacer el retiro.

"Me enviaron el código y todo, pero cuando fui al cajero me fui en blanco, porque me salía 'error de datos'. Yo pensé que de pronto era el cajero, así que fui a otro, pero me salió lo mismo. Entonces, me tocó venir al banco y hacer la fila para que me dieran el dinero en efectivo", contó Jarles Hernández, beneficiaria.

Walfer Pérez, director comercial del Banco Agrario en Barranquilla, explicó que la Alcaldía de Barranquilla está en el proceso de actualización de las bases de datos, para generar un nuevo código a los beneficiarios afectados con el que sí pueden cobrar su renta ciudadana.

"Esos códigos estaban generando un error, pero ya hablamos con la Alcaldía y desde este lunes están haciendo todo lo posible para generar los nuevos", dijo.

En el banco la atención de los beneficiarios de renta ciudadana es a través de pico y cédula, siendo el turno para este lunes las personas con documentos terminados en 1 y 2.

