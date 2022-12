Familia bogotana padece todo un drama por la espera de una cirugía en Barranquilla

El pasado 1 de enero, mientras disfrutaba de sus vacaciones en un hotel de Santa Marta, el señor Abel Ortiz Moncada, de 67 años, sufrió una caída que en la que se fracturó la cadera.

Solo 4 días después, su EPS, Famisanar, autorizó la remisión hacia la Clínica General del Norte en la ciudad de Barranquilla y pese a estar recluido desde el 5 de enero, la EPS solo autorizó los insumos quirúrgicos a la clínica el pasado jueves, por lo que la cirugía fue programada para el viernes 11 de enero a las 5:00 de la tarde.

Ortiz denuncia que a dos horas antes de la intervención, y después de mantener a su padre durante más de 12 horas en ayunas, como requisito del procedimiento, una de las enfermeras le informó que por problemas internos de la clínica no se programó un cirujano general que apoyara la intervención.

"Lo tuvieron todo el día sin comer, sin desayuar ni comer nada porque precisamente tenía que estar en ayunas para la cirugía que el final no le realizaron. Llegó una de las enfermeras a decirnos que no le iban a realizar el procedimiento porque hubo un problema en el trámite y no le programaron el cirujano. Así, sin más", detalló Ortiz.

Además, agregó que la institución médica solo les propuso adelantar el procedimiento hasta el día martes porque "el cirujano no va los lunes". La mujer denuncia que la situación de su padre se agrava con el pasar de los días, pues la inmovilización ya ha generado escaras en su piel.

"Ya es un tema de completa deshumanización. Está completamente ampollado, tiene escaras en la piel porque no se puede mover", concluyó.

Blu Radio contactó al departamento de Comunicaciones de la Clínica General del Norte, quienes hasta el momento solo pidieron los datos de identificación del paciente para investigar el caso.

Mientras tanto, la familia pide a las autoridades nacionales prestar atención a esta situación y agilizar el proceso que permita a Ortiz Moncada recuperar la movilidad y regresar a la capital del país.