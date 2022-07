Familiares de conductor de bus asesinado en Barranquilla piden no descartar posible extorsión

Familiares de José Del Carmen Hernández Padilla, conductor asesinado en la tarde del lunes dentro del vehículo que conducía en Barranquilla, aseguran que su asesinato se produjo por una extorsión.

Ante esa afirmación hicieron, además, un llamado a las autoridades para que hagan justicia frente al crimen de este hombre, quien ajustaba 20 años trabajando en la misma empresa y ganándose el pan diario para sus tres hijos.

Desde Medicina Legal, los familiares de la víctima aseguraron que, aunque la Policía dijo que el hecho no guardaría relación con una extorsión porque, según manifestaron los propietarios del bus, no han recibido amenazas, ellos piden que no sea descartada esta hipótesis.

“Se están inventando tantas cosas. Nosotros pensamos que todo esto es extorsión que le estaban haciendo al dueño del bus y ellos ahora quieren lavarse las manos. Todo lo dejamos a Dios, esperamos que se haga justicia y que protejan a los choferes que lo que hacen es salir a trabajar para llevar el pan a sus hijos”, indicó Jenny Hernández, hermana de la víctima.

Jenny aseguró además que su hermano era un hombre dedicado a su hogar y sus hijos, razón por la que, dice, no tenía enemigos.

