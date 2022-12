'Fito' Acosta dice que secuestradores lo "soltaron con $20.000 para un taxi”

El empresario Rodolfo Acosta, quien había sido secuestrado el pasado viernes 31 de agosto en un falso retén de la Policía, regresó a la libertad este domingo.

Acosta, dueño de una inmobiliaria, llegó sano y salvo a su casa a bordo de un taxi y fue recibido en medio de la sorpresa y el júbilo de sus familiares.

Afirma que durante el secuestro sus captores pedían una alta suma de dinero pero que él en ningún momento “se dejó presionar”.

“Cuando me soltaron me dieron 20.000 pesos para que tomara un taxi y me regresara a mi casa”, dijo el empresario en medio de risas.

Junto al empresario fue secuestrada su esposa en la mañana del pasado viernes cuando se movilizaban sobre la calle 85 con carrera 58, allí un grupo de falsos policías armaron un retén, se subieron al carro y lo esposaron para llevárselo con dirección desconocida.

Los hombres dejaron abandonada a la mujer y siguieron con Acosta, luego el vehículo fue abandonado en un paradero.

Sin embargo, Rodolfo Acosta agradeció la presión ejercida por parte de las autoridades que permitió que no fuera sacado de la ciudad.

Según el comandante de la Policía de Barranquilla, general Mariano Botero, el ‘plan candado’ fue lo que ayudó a la liberación del empresario fundador de Metroaérea, una inmobiliaria industrial y comercial de Barranquilla fundada en el año 2014.