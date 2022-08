“Fue un falso positivo, lo torturaron”: tío de joven asesinado, al parecer por policías, en Sucre

Rodolfo Contreras, tío de José Carlos Arévalo, uno de los tres jóvenes asesinados en Sampués, Sucre , en un aparente falso positivo, contó su versión de los hechos registrados el pasado 25 de julio. Este miércoles, el coronel Benjamín Núñez, comandante operativo departamental, junto a otros siete policías, fueron separados de sus cargos por el triple homicidio.

De acuerdo con los testimonios y las pruebas forenses, las víctimas fueron señaladas erróneamente de pertenecer al Clan del Golfo y asesinar a un patrullero de la Policía. Según dijo Contreras, en entrevista con Mañanas Blu, los jóvenes fueron, además, torturados

“Se ha demostrado que los muchachos no pertenecían a ningún grupo subversivo ni eran maleantes. Eran jóvenes de bien. Las pruebas de cámaras, las declaraciones de los compañeros que estaban con ellos allá dónde estaban , dan a conocer que en ningún momento participaron en ese evento del patrullero muerto en el municipio de Sampués, que era a unos 8 o 9 kilómetros de donde sucedieron las cosas”, sostuvo el tío de una de las tres víctimas.

Contreras aseguró que contrario a la versión que dieron los uniformados en su momento, de un supuesto combate, hay otra no confirmada, que los jóvenes malheridos fueron llevados esposados a un centro asistencial. “Los dejaron así, los errores fueron tan evidentes que los dejaron con las esposas ahí tirados en las camillas”, dijo.

Según el tío de José Carlos Arévalo, el asesinato fue “atroz” y se intentó enmascarar la verdad con una versión de un supuesto enfrentamiento.

“Ellos fueron los que tuvieron que pagar por ese afán de ellos mostrar resultados. Casi al instante, 45 minutos después que pasa el evento en Sampués, ya a ellos los tienen capturados. El comandante Correa de Policía de Sucre dio ese parte de victoria, dijo que fueron abatidos en combates en fuego cruzado. Eso nunca pasó”, afirmó.

Contreras dijo que un abogado conocido le comentó que los hechos en los que fue asesinado su sobrino, José Carlos Arévalo, tenía semejanzas con casos de falsos positivos.

“Fue un asesinato extrajudicial me dijo un amigo que es abogado, comparable con los falsos positivos. Eso no debió pasar. Si ellos los cogieron como supuestos homicidas del policía en Sampués, tenían que entregarlos a la autoridad competente, pero no torturarlos. A mi sobrino lo encontramos desnudo, no tenía la ropa de él, tenía pasto, como que los arrastraron y los humillaron en una finca”, comentó el familiar.

Contreras clamó justicia y sostuvo que la comunidad de la región donde se produjo el triple homicidio está consternada. Además, contó que la zona está a la deriva, sin autoridad a la vista, ya que a la persecución del Clan del Golfo contra los uniformados, se suma el repudio de la comunidad.

“Ellos estaban ciegos por el dolor de lo de su compañero y tenían que culpar a alguien. Así como fueron nuestros pelados, pudo ser otro de la comunidad. Pedimos que se haga justicia, es lo que nosotros queremos por ese atroz asesinato. Además de la familia, que estamos dolida por este hecho, la comunidad está consternada porque ahora mismo nosotros estamos aquí sin ley. La policía no viene aquí por temor a que el clan del Golfo lo los asesine. Ahora menos con este caso, porque saben el repudio que la comunidad siente hacia ellos por lo ocurrido”, complementó.