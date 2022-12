Fuerte rifirrafe entre ‘Pipe’ Peláez y Peter Manjarrés por una canción

El cantante y compositor vallenato ‘Pipe’ Peláez expresó su inconformismo con la versión remix que hizo Peter Manjarrés de su canción ‘Bella’.

Según Peláez, su canción no fue tratada de la mejor manera por lo que manifestó su desacuerdo con el nuevo arreglo musical.

“Es justo decir que no me parece la forma de tratar bien un tema. No es porque sea de mi autoría, Peter Manjarrés y Juan Mario de la Espriella me han grabado muchos éxitos a lo largo de mi carrera como autor, pero con respeto les manifiesto mi desacuerdo”, indicó Peláez en su cuenta de Instagram.

El artista continúo con su queja diciendo que “el tema es musicalmente no apto para intentar hacerle una versión urbana a medias”, además, cuestionó el apoyo del acordeonero de Peter hacia una canción que según él, ha sido atacado con “ahinco” por De la Espriella y que ahora hace parte de él.

Lea también: Video:'Besatón' en pleno concierto de Peter Manjarrés

Ante esto, el cantante Peter Manjarrés se pronunció casi de inmediato asegurando que la versión fue un arreglo entre la disquera con la que trabaja y él. Asimismo, aseguró que para que una canción suene en varias emisoras hay que hacerle varias versiones.

“Primera vez que lo hago, cosa que no me gusta pero asumo con responsabilidad, en la música no me hecho mentira y cuando se hace algo con fusión o reggaetón tengo que decirlo, no es vallenato, si te disgusta la versión mis más sinceras disculpas”, puntualizó Manjarrés.



Finalmente, Felipe respondió ante el comentario de Peter diciendo lo siguiente:

“Creo que debemos defender cada uno en lo que cree, no es lo que nuestra disquera quiere”.

