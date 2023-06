Gobernador de Sucre reclama “seguridad total” ante ola de criminalidad que azota al departamento

“Lo que necesita Colombia hoy con suma urgencia es la seguridad total”, fueron las palabras del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, al confirmar que, a raíz de sus recientes observaciones y las de varios de sus colegas sobre el desbordamiento de la criminalidad y la extorsión en el país, la mañana de este lunes serán escuchados por las cúpulas militar y de Policía para analizar a fondo la situación del país, a instancias de la Federación Nacional de Departamentos.

De acuerdo con el gobernador Espinosa, la suma de acciones contra el Estado y la sociedad civil por parte de grupos como lo son las disidencias, ELN, Clan del Golfo, grupos de narcotráfico y delincuencia organizada, exigen una estrategia integral y efectiva al margen de los procesos de diálogo que se puedan estar adelantando.

El mandatario sucreño recomendó, por ejemplo, que se ejecute una estrategia a fondo que le permita a las regiones del país contener la arremetida de las organizaciones y grupos al margen de la ley, “pues ya son alarmantes los índices de inseguridad”.

Por otra parte, Héctor Olimpo sostuvo que “la lucha contra las drogas en este país es un galimatías y está hecha a retazos y no con claridad".

"No me voy a adentrar en la discusión sobre si es conveniente legalizar o no. Lo único que ha demostrado eficacia en la lucha contra las drogas es la fumigación, mientras que no se legalice tendrán que fumigar, el daño social, el daño institucional que esto nos está haciendo es enorme”, afirmó el mandatario.

Sobre la situación concreta en su departamento, Espinosa se mostró alarmado porque en su jurisdicción se han duplicado los asesinatos, con respecto al mismo período de 2022 (primeros cinco meses), donde en 2023 el número de víctimas mortales se acerca a las 150 personas.

“Ese tema del Clan del Golfo tiene acosado nuestro territorio con ese mercado del narcotráfico que todos los días crece, todos los días hay más droga disponible, todos los días hay una penetración de nuestra sociedad mucho más grande, porque ya no solamente es el gran negocio de la exportación de la droga, sino también el consumo local”, enfatizó.

Por último, el gobernador informó que el fin de semana la primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer, lo acompañó en Sucre durante una reunión liderada por él y el director de la Policía Nacional, General William Salamanca, durante la cual se hizo una profunda evaluación de la racha de inseguridad que enfrenta esta jurisdicción y se plantearon estrategias para enfrentarla.