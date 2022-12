Gobernadores de la región Caribe emprenderán acciones legales contra Hidroituango

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, anunció que luego de una reunión entre alcaldes y funcionarios de las gobernaciones de Sucre y Cordoba, se llegó a la conclusión de emprender varias acciones legales contra del proyecto Hidroituango.



"Se decidió instaurar una acción de tutela por el riesgo inminente en la operación de esta hidroeléctrica. Esa medida judicial no solo meterá en cintura a la empresa, sino que permitirá explicar los protocolos a la comunidad, los cuales muy debilmente han sido explicados hasta el momento", explicó Turbay.



El funcionario también anunció que, paralela a esa acción de tutela, será instaurada una acción de grupo u acción colectiva para proteger la vida de todas las comunidades, su desarrollo económico, acceso a la navegación y un ambiente sano. Está acción será refrendada por todos los alcaldes de los tres departamentos y los gobiernos de Sucre, Cordoba y Bolívar.



Así mismo, el gobernador de Bolívar anunció que, este miércoles, se estará suscribiendo una solicitud formal al Ministerio de Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA para "que proceda a suspender la licencia del proyecto Hidroituango hasta no haya claridad sobre el desarrollo del mismo".



El mandatario de los bolivarenses dijo que no hay certeza de qué va a suceder a futuro con este proyecto y afirmó que el río Cauca es de todos los colombianos y no le puede pertenecer a un proyecto en específico.

Finalmente, también manifestó que es necesario que los encargados del proyecto Hidroeléctrico, la empresa EPM, lleguen hasta las mismas comunidades para explicar qué es lo que está pasando.