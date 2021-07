Golpean a director de hospital de Piojó por negarse a vacunar familiares de secretario de Planeación

Por negarse a vacunar a dos familiares de un hermano del secretario de Planeación de Piojó, Atlántico, fue atacado a golpes el director científico del hospital de ese municipio, Marcos Gómez.

Según la versión entregada por el médico, un hombre identificado como Leider Soñet, funcionario de la Alcaldía y hermano del secretario de Planeación, Alfredo Soñet, lo agredió a patadas porque no vacunó contra el COVID-19 a su cuñada y a un sobrino.

"Me pegó unas patadas en el suelo y, como yo soy una persona hipertensa, eso me ocasionó una presión arterial muy elevada y tengo mi historia clínica que lo demuestra", contó Gómez.

"Me dijo vulgarmente que él ponía 200 votos en el municipio, pero yo le dije que aquí esto no era de votos, porque la salud es para todos. Yo no soy el dueño de las vacunas y no es que no los quiera vacunar, yo me estoy siguiendo de la resolución del Ministerio de Salud, que dice que solo se puede vacunar a las personas que vivan en el municipio", agregó.

En Piojó se cumple una vacunación masiva sin agendamiento para personas de 12 años en adelante, pero es requisito residir en esa población. Según el director científico del hospital local, la cuñada y el sobrino de Soñet no viven en el municipio, sino en Sabanalarga.

Para aplicar la vacuna es necesario demostrar que se reside hace tres meses, mínimo, en la población.

Precisamente, la secretaria de Salud de Piojó, Jeniffer Ripoll, informó que el municipio investiga el caso de dos personas que se habrían colado en esta vacunación, lo cual fue denunciado por los mismos líderes de la comunidad, quienes revelaron que los supuestos colados no viven en Piojó.

El caso, según el doctor Gómez, será denunciado ante los organismos de control.