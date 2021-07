"Es puro cuento que no se puede tomar trago después de vacunación contra COVID": ministro de Salud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló con BLU Radio sobre la vacunación contra el COVID-19 y eliminó el mito donde se afirma que si se aplican el biológico tienen que dejar de tomar bebidas alcohólicas por 15 días.

Esta falsa noticia ha generado que muchas personas, en especial los más los jóvenes, prefieran no aplicarse la vacuna.

No obstante, Ruiz aseguró que “es puro cuento” esa falsa noticia y que no es verdad que haya que dejar de tomar luego de inocularse.

No hay evidencia que el consumo de alcohol afecte la vacuna; no le voy a decir a la gente que se aplique la vacuna y se emborrache, pero un consumo moderado no tiene efecto precisó.

“Yo me puedo vacunar, me tomo un vinito, un wiskisito adicional y no hay ningún problema”, insistió el ministro Ruiz.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Salud en el país, es importante que todos acudan a vacunarse si ya están en la etapa de priorización.

“El mismo día que se vacunen se puede tomar uno o dos tragos sin ningún problema”, concluyó el ministro.

Escuche esta entrevista aquí: