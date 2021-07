Gobierno no descarta la posibilidad de un refuerzo en vacunación contra el COVID-19

Colombia, al parecer, ya está superando el tercer pico de contagios de coronavirus. El número de casos diarios ha bajado y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) poco a poco ha disminuido.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo en diálogo con Mañanas BLU que todo parece indicar que efectivamente el pico de la pandemia está por terminar, principalmente, porque ha bajado la cantidad de personas que amanecen esperando la disponibilidad de una cama UCI; sin embargo, advirtió que es un indicador muy vulnerable.

Ruiz reiteró, además, que en Colombia no se ha identificado la variante delta de coronavirus, descubierta en la India y que preocupa a nivel mundial. “Es muy difícil que no nos llegue. Estamos en ese proceso de identificación”, señaló.

El ministro también se refirió al anuncio de Pfizer de una posible tercera dosis de la vacuna. Aseguró que eso ya está previsto y no solo con ese laboratorio, sino también con los biológicos de otras farmacéuticas. "Pensamos que puede haber necesidad de un reforzamiento, no solo de Pfizer, sino de otras vacunas. Ya lo tenemos previsto", afirmó.

El jefe del sector salud, por otra parte, desmintió el rumor de que al recibir la vacuna no se puede tomar alcohol y por el que muchas personas la estarían rechazando. Incluso, agregó que el mismo día de ser vacunado se podría tomar un par de tragos.

Publicidad

El funcionario, finalmente, aceptó que tiene temor de no llegar a la meta de la inmunidad de rebaño en este año, pero no por falta de vacunas, sino porque muchas personas se han negado a recibir la dosis. “Tengo el temor de no lograr la inmunidad de rebaño, pero tenemos que lograrlo. La vacunación privada ayuda en eso”, añadió.