"¡Gracias Nairo!": editorial de Ley del Montes julio 25 de 2016

A falta de mejores causas –o quizás por falta de oficio- un grupo de intolerantes y energúmenos decidieron convertir las redes sociales en trincheras desde las cuales descargan sus odios y resentimientos contra cualquier persona, sin importar su origen, condición social o sus esfuerzos. Nada les importa. Ni destruir el buen nombre, ni acabar con la trayectoria, ni mucho menos destrozar la reputación de sus víctimas. En su afán por liquidarlas todo vale.



El caso más reciente es el de Nairo Quintana, el ciclista más importante que tenemos y uno de nuestros mayores orgullos. A Nairo desde Twitter se encargaron de aniquilarlo. Nada de lo conseguido por el corredor boyacense satisface a sus malquerientes, quizás porque son mejores ciclistas, más valientes, más aguerridos y –claro- mucho más talentosos. Debe ser que son deportistas fuera de serie y no nos hemos dado cuenta.

Nairo Quintana lleva tres años subiendo al podio del Tour de Francia, dos veces como subcampeón y ayer ocupando el tercer lugar. Ha sido el mejor corredor novato y el mejor escalador. Ha ganado varias etapas y los expertos en ciclismo, entre ellos su entrenador, no dudan en llamarlo “prodigio”. Y como si fuera poco, Nairo ya ganó el Giro de Italia, una de las tres carreras más importantes de Europa.

A sus escasos 26 años, Nairo ha obtenido triunfos que muchos ciclistas con más edad y experiencia jamás han logrado. El propio Chris Froome –flamante campeón del Tour- cuando tenía la edad de Nairo apenas había ganado una etapa en una carrera internacional. Ayer a sus 31 años triunfó por tercera vez en la exigente carrera francesa. Se trata del mejor corredor del mundo en la actualidad. Un auténtico monstruo del ciclismo. Para decirlo en términos boxísticos: Nairo ha perdido tres veces contra Alí.

Pero nada de eso les interesa a quienes desde las redes sociales se encargan de destruirlo. Para ellos –quizás porque han ganado todo en la vida y nosotros lo desconocemos- lo único importante es el triunfo, no el sacrificio. Para ello el esfuerzo no importa –aún si está de por medio la salud, como acaba de suceder con Nairo, que corrió enfermo- solo cuenta el triunfo final.

Menos mal que un buen número de colombianos sí reconoce el sacrificio de Nairo Quintana, Jarlinson Pantano y Winner Anacona –entre otros ciclistas nacionales que participaron en el Tour de Francia- quienes nos llenaron de alegría con su coraje y dedicación. A todos ellos muchas gracias. Gracias por pensar en Colombia en cada pedalazo. Gracias por sacrificio, el esfuerzo y la dedicación. Sepan ustedes que en este país exitista, ellos también cuentan. Y mucho.