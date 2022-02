Habitantes y padres de familia protestan contra centro de reclusión en Barranquilla

Con un plantón a las afueras del nuevo Centro de Detención Transitorio construido en Barranquilla, habitantes del barrio Las Estrellas y comunidades educativas del sector, protestaron en contra de esta obra al considerar que su ubicación en esta zona del suroccidente de Barranquilla representa un riesgo para su seguridad.

"No es un buen ejemplo para los niños, queremos algo para la educación y la recreación, y no este tipo de espacios porque es para perjuicio de nuestro barrio. Queremos seguridad, no inseguridad", expresó Nelcy González, habitante y madre de familia del sector.

Según el Distrito, este centro tendrá capacidad para albergar a 210 personas y eventualmente se podrá duplicar a 420 capturados para descongestionar las estaciones de Policía.

La idea, ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo, es tener suficiente espacio de detención "para que los bandidos se queden tras las rejas y no tengan que ir a casa por cárcel o quedar en libertad".

"No entendemos cómo van a ubicar a 420 delincuentes a 100 metros de estudiantes de primera infancia", cuestionó Álvaro Aurela, docente del Centro Educativo San Pablo Apóstol.

"Esa cárcel la pueden ubicar lejos de nuestros niños, imagínense que un día haya un amotinamiento o disturbios, eso es un riesgo. Se necesitan lugares como estos, pero no cerca de más de dos colegios", sostuvo Rubén Darío Ponce, rector del colegio Externado de Colombia.

En respuesta a la comunidad, Alfredo Carbonell, Gerente de Desarrollo Social del Distrito, explicó que este centro "está ubicado en un lugar que lo permite la norma urbanística" y que los capturados no estarán allí de manera permanente, pues no es una cárcel para cumplir penas.

El funcionario destacó que "este proyecto se suma al aumento a tres jueces especializados y es una herramienta para luchar contra la extorsión, pues uno de los clamores de los comerciantes es tener más espacio para los bandidos".

"A esto también se sumará al programa de ampliación de cupos definitivos en la Penitenciaría El Bosque, donde estamos trabajando por 500 nuevos cupos", concluyó.

