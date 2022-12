Hallan cuerpo sin vida en el Caño de La Auyama

Organismos de socorro de Barranquilla hallaron sin vida a un joven en el Caño de La Auyama, en el centro de la ciudad, luego de recibir reportes de la comunidad de que había un cuerpo flotando en la zona.

De acuerdo con el teniente César Fonseca, del Cuerpo de Bomberos, el joven no ha podido ser identificado. "Se determinó que era de sexo masculino. Estamos esperando el dictamen de Medicina Legal, para determinar la causa de muerte. El cuerpo está completo, pero desnudo", comentó.



Debido a que los habitantes del sector señalaron que este pudo haber sido arrastrado por algún arroyo hasta el punto, luego del fuerte aguacero que se registró el miércoles en la tarde, el teniente prefirió no "asociar" esta versión hasta que Medicina Legal no tenga un reporte de necropsia.