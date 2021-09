"Hay manos sucias en todo esto", víctimas de Gaira sobre proceso de Enrique Vives

Con carteles hechos a mano, tocando las bocinas de sus motocicletas y lanzando gritos de dolor, las familias de los seis jóvenes que murieron atropellados en Gaira han estado protestando este jueves en Santa Marta para exigir justicia.

Las protestas se han realizado, tanto a las afueras de la clínica Perfect Body, donde se iniciaron las audiencias preliminares del empresario Enrique Vives Caballero, como en la Fundación Santa Marta por el Niño, el hospital psiquiátrico donde luego fue remitido el conductor sin permiso de la jueza.

La mañana de este jueves, la jueza de garantías Olmis Cotes se trasladó a la Clínica Perfecy Body junto a los representantes de Fiscalía y Procuraduría para constatar el estado de salud de Vives, pero efectivamente no lo encontró.

Así, tras suspender nuevamente la audiencia de imputación de cargos, la jueza y todas las partes se trasladaron hasta el centro psiquiátrico para ver en qué estado se encuentra finalmente.

Por supuesto, todo estas trabas tienen indignadas a las familias de las víctimas, que aseguran que en el caso "hay manos oscuras" que buscan dilatar el proceso.

Publicidad

"Hay manos sucias, como se maneja todo en Colombia", expresa conteniendo las lágrimas Alexander de Lima, padre de una de las víctimas del accidente en Gaira, sobre el proceso que se le sigue al empresario Enrique Vives por este caso. #VocesySonidos pic.twitter.com/PluDxpQ6Sa — BLU Caribe (@BLUCaribe) September 16, 2021

"Después de lo que pasó, no he dormido nada, aquí llevo casi cinco días sin dormir y mira todo lo que está pasando. Él (Vives) fue trasladado de la URI a la Perfect Body y dije: bueno, está bien. Pero ayer me entero que fue trasladado a la Fusam, ¿con qué fin? Cuando estaba tomando y compartiendo no era loco, pero ahora sí lo quieren declarar loco", criticó Alexander de Lima, papá de Laura Valentina, una menor de 17 años que soñaba con ser Policía, pero murió en el accidente.

"Llevo cinco días sin dormir y ahora es a él a quien lo quieren declarar loco", dijo Alexander de Lima, padre de una de las víctimas de accidente en Gaira a las afueras de la Fundación Santa Marta por el Niño, adonde fue remitido el empresario Enrique Vives. #VocesySonidos pic.twitter.com/becLbMiMRt — BLU Caribe (@BLUCaribe) September 16, 2021

"Qué tal que yo, una persona humilde que depende del sueldo mínimo, hubiese ido ebrio en un carro y hubiese atropellado a un hijo de este tipo, ahí sí en tres días me hubiesen condenado a cárcel. Pero como él es de familia pudiente están manipulando todo el proceso", criticó.

En medio de su dolor tras sepultar a una de sus cuatro hijos, pidió cárcel para el responsable del accidente. "No quiero plata, no quiero nada, lo que quiero es que esté preso. Le pido a la jueza que le dé y le dé duro a esto, porque él está dilatando el proceso. Él no tiene nada", dijo.

La Policía Metropolitana de Santa Marta informó a la opinión pública que el capturado seguirá en custodia de la Policía Nacional hasta que se resuelva su situación jurídica.

Publicidad

Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo: