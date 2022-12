Hay que lograr que Gobierno intervenga Electricaribe: gobernador de Atlántico

Ante el incumplimiento de pago de la empresa Electricaribe a la firma XM y el fantasma de un posible racionamiento en la costa, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de La Rosa, dijo que espera que el Gobierno no permita que la costa se apague.



“Lo que se trata, ahora, es de lograr a toda costa que el Gobierno intervenga para evitar que haya dificultades en la prestación del servicio de energía en la Región Caribe”, dijo el gobernador.



“No ayuda para nada el hecho de que mucha gente no haya presentado la garantía, pero desnuda, definitivamente, la dificultad del flujo de caja en la generación interna de fondos que tiene el sistema eléctrico encabezado por Electricaribe”, agregó.



De la Rosa aseguró que la costa Atlántica no puede mantenerse a la espera de lo que pueda hacer la empresa prestadora del servicio y aseguró que se necesita una empresa que brinde garantías y estabilidad en la prestación del servicio.



“Si ellos no tienen la fortaleza económica obviamente la Región Caribe no puede estar en esta zozobra, a la expectativa de si pagan o no pagan, si construyen o no construyen; necesitamos una fortaleza económica que nos de confianza, garantías y continuidad en el servicio”, concluyó.



Escuche en este audio más información sobre:



-Se espera en la Casa de Nariño la reunión del presidente Juan Manuel Santos y Humberto de La Calle para dialogar sobre las propuestas de los líderes del No al acuerdo de paz con las Farc.



-Un llamado a que el Gobierno Nacional intervenga Electricaribe hicieron los diputados del departamento del Magdalena en cabeza de su vicepresidente.



-A la cárcel fueron enviados dos patrulleros de la Policía por exigir dinero a un hombre que se encontraba en detención domiciliaria. Los policías amenazaron también al hombre con quitarle los documentos de la motocicleta.



-Donald Trump criticó al presidente Barack Obama por invertir su semana en hacer campaña para Clinton.



-Hay alarma en el Deportivo La Coruña, por la lesión del colombiano Marlos Moreno en partido por la Liga de España.



-Los bomberos de la estación Caobos atienden en este momento un incendio en la Autopista Norte con calle 145. Se evacuaron 93 personas y no se reportan heridos. El fuego se generó por un corto circuito.