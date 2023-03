'Hombre Marlboro' rompe silencio y dice que no se reunió con nadie de la campaña de Petro

En el Caribe hay un nuevo capítulo de la novela de Nicolás Petro y es que Santander Lopesierra, el exnarcotraficante conocido como 'el hombre Marlboro' con una sola frase ha buscado desligarse de este escándalo en el que lo vinculan por presuntamente entregar 600 millones de pesos a Nicolás Petro para la campaña presidencial de su padre, los cuales, según Day Vásquez , no habrían sido reportados ni ingresados.

'El hombre Marlboro' dijo no tenía que ver con ninguna pelea de pareja. En medio de sus negativas a entregar entrevistas, envió una nota de voz a RCN radio en la que señaló que él jamás se reunió con alguien de la campaña.

“Yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque es el cambio”, indicó.

Nicolás hasta se vio señalado en las últimas horas por la excongresista Aida Merlano, quien a través de una historia de Instagram lo llamó “nuevo rico, arrogante, prepotente y atrevido” y dijo que en tiempos de campaña él le pidió que no mencionara a su padre en sus redes porque lo afectaba en su imagen y ella señaló que irónicamente ahora es él quien afecta su imagen.

“Hoy él no solo le está dañando la imagen a su papá sino también está colocando en tela de juicio su elección y, como si fuera poco, le robó la plata de la campaña. Por eso, cuando te atrevas a tirar una piedra a otra persona, cerciórate que no rebote y te caiga en la frente, como les pasó a los enemigos que me subestimaron”, expuso.

