ICBF investiga posible acoso sexual a menores en baños de centros comerciales de Barranquilla

Un caso de presunto acoso sexual a menor que se habría registrado en el baño de un centro comercial al norte de Barranquilla este fin de semana dio lugar a la apertura de una investigación por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Atlántico y al inicio de lo que sería una campaña de protección a niños y niñas para evitar estos casos en el departamento.

Benjamín Collante, director del ICBF en el Atlántico, anunció que el proceso se da a partir de la circulación de un video en redes sociales, grabado en un establecimiento en el norte de Barranquilla y en el que sería explícita la vulneración de los derechos del menor.

“En el video se nota la presencia de un menor y de dos personas adultas que no tendrían por qué estar ahí y menos con un menor. Esto es una alerta que acogemos, aunque como tal no tenemos ninguna denuncia formal. Vamos a iniciar toda una campaña de alerta con los equipos de los centros comerciales de la ciudad, una campaña de alerta ante estas situaciones. No es algo común, pero no podemos dejarlo pasar por alto”, expresó.

De acuerdo con el registro visual realizado por un usuario, dos hombres adultos ingresaron con un menor de edad, cuya edad puede oscilar entre los 5 y 7 años, a un cubículo; sin que alguien cuestionara el porqué se daba este alto ingreso de personal al reducido espacio.

Una vez los tres adentro, el niño fue ubicado para que observara a los hombres quienes estaban de frente el uno al otro. Pese a que el video fue realizado desde el cubículo contiguo, y solo logra registrarse la escena con los pies de los involucrados, por unos segundos la sombra refleja en el piso lo que parece ser un acto sexual entre los dos hombres; siendo que uno de estos estaba sentado en el retrete y el otro de pie frente a él.

“Enviamos esta alarma a todos los centros comerciales y los vigilantes, especialmente para esta época. Estar pendientes que a los baños no entren los niños así. Vamos a conversar con nuestros centros zonales, para que hagan las entrevistas que correspondan en los centros comerciales”, indicó el funcionario.