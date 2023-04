Indignante: niño de ocho años fue agredido por dos compañeras en un colegio del sur de Barranquilla

Muchas preguntas y pocas respuestas son las que, hasta el momento, tiene Cindy Paola Epinayú Romero, quien denunció que su pequeño fue víctima de una brutal golpiza que le propinaron dos compañeras de su colegio, ubicado en el barrio Santa María de Barranquilla, mientras se encontraban en el descanso.

Según la poca información que ha podido recopilar conversando con los compañeros de clase de hijo, y lo que, hasta el momento, le ha manifestado la institución, Cindy Paola aseguró que a su pequeño lo empujaron, lo tiraron al suelo y, no conforme con eso, lo golpearon en la cabeza con la puerta del salón.

Pero lo que más le preocupa es que no hay rastro de la agresión que recibió el pequeño Juan Manuel el pasado 22 de marzo de 2023, pues los registros de cámara de seguridad se borraron de la institución, dado que las grabaciones permanecen en la memoria solo por siete días.

“Una compañera lo empujo y otra le pegó en la cabeza con la puerta. No tengo más información, pero lo cierto es que mi hijo sigue en la UCI de la clínica Adelita de Char a causa de esa agresión . Del colegio no me han dicho mucho porque ni siquiera hay videos de lo que hicieron sus compañeras”, expresó a un medio local Epinayú Romero.

“Yo quiero saber qué fue lo que le pasó a mi hijo, exijo explicaciones porque no es posible que uno los envíe al colegio y resulten agredidos”, contó.

Aunque asegura que el ICBF se encuentra brindándoles acompañamiento para efectos del restablecimiento de los derechos de Juan Manuel, el menor agredido, piden intervención de la secretaría de Educación de Barranquilla para que casos como éste no se vuelvan a presentar.

“Hoy fue mi hijo, pero mañana puede ser otro. Hay que tomar medidas y deben ser sanciones contra niños que se dediquen a maltrata a sus compañeros de clase”, dijo.

