Infante de marina barranquillero desapareció cuando se daba un baño de mar en Chocó

Los familiares de Sebastián David Miranda Pérez piden que no cesen las labores de búsqueda de este infante de marina de 18 años que desapareció al mediodía del pasado 25 de diciembre cuando se daba un baño en el mar con compañeros de la base donde prestaba el servicio militar en Chocó .

Tres jóvenes, incluido el barranquillero, fueron arrastrados por una ola. Dos de ellos fueron rescatados a los pocos minutos, pero del joven Sebastián aún se desconoce su paradero, expresó su padre, Wilfrido Miranda.

"El comandante les dio permiso para que se bañaran ahí mismo cerca de la base y de repente una ola se llevó a los tres, pero a mi hijo no lo recuperaron. Me dicen que lo están buscando desde ese día, pero llamo a cada momento y no han encontrado nada", contó.

Ahora, las labores de búsqueda se extienden por cielo y tierra para dar con el paradero de Sebastián, quien residía en la urbanización Mundo Feliz de Galapa y hace unos tres meses había sido trasladado al Chocó para prestar el servicio, luego de ser admitido en la Armada el pasado 9 de julio.

