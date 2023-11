La política despierta lo peor de los sentimientos: Varela sobre apelación de Fuad Char por su curul

Este martes finalmente fueron entregadas las credenciales para los diputados electos del Atlántico , luego de que la Comisión Escrutadora de este departamento hubiese tenido que dar trámite y respuesta a más de 900 recursos que fueron presentados en medio de apelaciones por conteo de votos.

Una de las reclamaciones fue un oficio de apelación que interpuso el partido Cambio Radical a la asignación de la curul de oposición de la Asamblea del Atlántico para el excandidato a la Gobernación Alfredo Varela De La Rosa, por considerar que este habría aceptado el puesto en un plazo de tiempo diferente al que establece el régimen electoral.

Sin embargo, la comisión escrutadora departamental se abstuvo de darle trámite a esta solicitud, considerando que el mismo Consejo de Estado se ha pronunciado antes frente a este tipo de situaciones y ha apuntado a que esto no vicia el proceso. Además, el mismo Varela, por recomendación de sus abogados, reiteró este lunes su aceptación.

Fue así como Varela De La Rosa también llegó a sumarse al grupo de diputados que hasta 2027 estarán en la Duma del Atlántico. No obstante, se mostró "desconcertado y triste" por esta apelación y dijo que le sorprende aún más que detrás de esto esté Fuad Char, muy a pesar de la relación cercana que hubo entre él y su papá.

Publicidad

"Todos conocen la relación que llegó a tener mi papá con Fuad Char. Mi papá lo ayudó a construir el partido Voluntad Popular, lo ayudó a consolidar Cambio Radical y sentir ahora esa amenaza por parte de Fuad, esas posiciones tan radicales conmigo, con el hijo de quien fue un gran amigo de él, la verdad me han tenido muy desconcertado y lo lamento mucho", dijo.

"No en vano dicen que la política despierta lo peor de los sentimientos de las personas", agregó.

Así quedó la Asamblea del Atlántico

Las credenciales de diputados del Atlántico fueron emitidas para Isabela Pulgar Mota, Camilo Torres Villalba, David Ashton Cabrera y Lourdes López Flórez, por el partido Liberal.

Publicidad

Por el partido Conservador fueron elegidos Federico Ucrós Fernández y Merly Miranda Benavides; mientras que por el partido Cambio Radical estarán Sergio Barraza Mora, Gonzalo Baute González, Estefano González Díazgranados y Welfran Mendoza Torres.

A la Duma 2024-2027 se suman Harry Canedo Acosta, del partido de 'La U'; Carlos Rojano Llinás, del Centro Democrático; Alejandra Moreno Astwood, de la coalición Pacto Histórico, y Alfredo Varela, de Atlántico Avanza, en la curul de oposición.

Una de las grandes sorpresas fue la victoria de Lourdes López, quien a última hora del lunes logró hacerse a una curul tras una batalla voto a voto con Roberto Rodríguez de Cambio Radical. A raíz de esta disputa, López afirmó que se hace "urgente modificar el código electoral".

Gonzalo Baute también recibió su credencial como diputado del Atlántico, en medio de los rumores de un supuesto nombramiento suyo como gerente de ciudad.

Publicidad

Llegó vistiendo una gorra en apoyo a la dupla Char-Verano y se refirió al alcalde electo como su “jefe”, pero reconoció que por ahora prefirió asegurar su curul, porque todavía no ha recibido una propuesta oficial para asumir la gerencia de Barranquilla.

"No lo ha anunciado y mientras él (Char) no anuncie, no hay nada; sin embargo, para mí es un privilegio que tengan mi nombre en cuenta", dijo.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: