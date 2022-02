Lo golpearon y nadie lo vio: madre denunció bullying a niño en colegio de Barranquilla

En investigación por parte de la Secretaría de Educación de Barranquilla se encuentra una denuncia realizada por una madre de familia sobre una agresión a la que habría sido sometido su hijo, estudiante de segundo grado de primaria, por parte de jóvenes de bachillerato del mismo colegio.

Según su relato, su hijo pidió permiso para ir al baño durante el receso del bachillerato. Sin embargo, a la salida del mismo, el menor fue abordado por estos jóvenes, a quienes no identificó, y quienes le habrían lanzado improperios, golpeado en el abdomen y lastimado uno de sus dedos.

“Yo me entero porque mi hijo me lo cuenta a la salida del colegio. Me dijo que se estaba protegiendo la barriguita de los golpes y que por esto no les vio la cara. Afortunadamente ningún órgano se afectó en la zona abdominal, aunque si le colocaron el dedo pequeño del dedo dentro de un sacapunta y al darle vuelta le lastimaron el dedito”, explicó la madre, quien pidió reserva de su identidad.

Pese al reporte que hizo al colegio, y al compromiso que el mismo hizo frente a la instalación de cámaras de seguridad en los pasillos, la mujer decidió retirar al niño y ubicarlo en otro plantel.

“Es triste que tenga que pasar esto para que le den importancia al tema del bullying. Así empieza todo”, exclamó. A pesar del avance de la investigación, los agresores aún no han sido identificados.

