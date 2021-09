"Lo que hice no fue un 'show'": Armando Benedetti tras presentarse ante la Fiscalía

A su salida de la sede de la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla, el senador Armando Benedetti insistió en que "no fue un show" lo que él hizo al presentarse ante el ente acusador este lunes para comprobar si existía o no una orden de captura en su contra.

"¿Tú crees que esto es un 'show'? Esto no es un buen 'show', uno hace 'show' cuando hace algo bueno, pero esto es una mierda para mí, para mi familia, para mis hijos (...) No hay una prueba, no hay un testigo, no hay nada, pero si deciden que es así, yo respeto la decisión", expresó el congresista atlanticense.

Sin revelar nombres, Benedetti aseguró que el domingo lo llamó "una persona muy importante" y le dijo que había una orden de captura. La mañana del lunes, "tres personas más importantes que esta" le dijeron lo mismo, por eso decidió ir a la Fiscalía.

El que nada debe, nada teme y puede llegar aquí (a la Fiscalía) a decir: si hay una orden de captura, me llaman. Eso hice y me dijeron que no había ninguna orden, pero yo quiero hacer énfasis en que yo no he tenido las garantías que me merezco, pero no importa, confío en las instituciones y aquí estoy manifestó.

"Creo que esta es la primera vez que alguien hace lo que yo estoy haciendo, a todo el que le dicen que tiene una orden de captura se pone a rezar y ya recé, se reúne con su familia y ya lo hice, y lo otro que hacen es ponerse a esperar, pero yo estoy aquí, porque no le debo nada a nadie", añadió.

Benedetti también se refirió al proceso que se le sigue por enriquecimiento ilícito y del cual se desprendería la supuesta orden de captura.

"Es el proceso en el que dicen que me he enriquecido en 3.000 millones de pesos, pero nadie dice que es en 18 años y no tuvieron en cuenta ni préstamos, las cesantías, confundieron mis campañas", dijo.