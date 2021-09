Armando Benedetti anuncia que se pondrá a disposición de la Fiscalía

Este lunes, 6 de septiembre, el senador Armando Benedetti anunció a través de su cuenta de Twitter que se dirigía a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla, esto para ponerse a disposición de la Corte Suprema de Justicia, ante una supuesta orden de captura que se habría emitido en su contra. Sin embargo, desde la Corte Suprema de Justicia informan que no hay órdenes de captura en contra de un ningún congresista.

Según el senador, varias personas le habrían informado sobre una orden de captura en su contra en el marco de las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

“Hay una orden de captura en mi contra, me dicen varias personas influyentes de este país. Es injusto, no he tenido garantías, pero seguiré confiando en las instituciones. Me dirijo a la @FiscaliaCol en Barranquilla para ponerme a disposición de la @CorteSupremaJ”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia está investigando al senador Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito por casi 3.000 millones de pesos, quien el pasado 26 de julio se defendió por estas acusaciones, "a mí me abrieron un proceso por enriquecimiento ilícito y me están preguntando por todo. Yo tengo que preocuparme como entraron 39 millones de pesos en 15 años en 27 operaciones. Dime tú. Ni Einstein tendría cabeza para eso", sostuvo.

De acuerdo con el congresista, las cuentas que se le están haciendo y que mostrarían un incremento injustificado en su patrimonio, no tienen en cuenta que tiene deudas por más de 840 millones de pesos.

"Yo tengo solo dos bienes y todo es con préstamos bancarios y todo está declarado", aseguró.

"Este es el octavo informe en el cual me están haciendo una investigación. Es un informe, no es un dictamen. Un dictamen tiene que hacerse con personas especializadas. Quienes hicieron el informe no están siendo habilitadas para el dictamen", añadió.

