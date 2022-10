Lucha contra la corrupción, ¿moda electoral? Editorial de Óscar Montes

La lucha contra la corrupción se ha convertido en la principal bandera de quienes aspiran a suceder a Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño. El propio Presidente ha dicho que -una vez lograda la paz con las Farc- ahora su principal compromiso es enfrentar al flagelo que desangra al país.

La lucha contra la corrupción está de moda. Pero si combatir la corrupción se convirtió en una bandera electoral es porque existe la corrupción. Nadie combatiría al cáncer si el cáncer no existiera. La corrupción permeó a toda la sociedad, especialmente a la administración del Estado. No hay un solo día que los medios de comunicación no registren un caso de corrupción en el país. Triste reconocerlo, pero la corrupción nos está ganando la partida.

Ahora el tema que está en boca de todos es el escándalo desatado por los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht a funcionarios oficiales para verse favorecida con multimillonarios contratos. Las dos campañas presidenciales de 2014, favoritas en las encuestas, terminaron envueltas en ese torbellino.

Y es que nadie parece salvarse del Tsunami desatado por el pago de sobornos y coimas durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Odebrecht -como el Espíritu Santos- parece estar en todas partes.

Pero la lucha contra la corrupción tiene que ser algo más que una simple moda electoral, cuyo propósito no es otro que el de pescar incautos. Debe ser -por el contrario- un compromiso genuino, serio y valiente por desterrar ese flagelo del país, sin importar el riesgo que ello implique.

Los “candidatos impolutos”, que ahora se definen abanderados contra la corrupción, deberían dejar de lado su vanidad y su mezquindad si lo que quieren es combatir la corrupción en serio. Lo otro es simple show mediático que lo único que logra es distraer la atención sobre el que debería ser un propósito nacional.