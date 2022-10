Más de 83.000 vehículos se movilizarán en vías del Atlántico durante este puente festivo

Durante este puente festivo del Día de la Raza, la Dirección de Tránsito en el Atlántico desplegará campañas de educación vial que incluyen una estrategia de verificación de condiciones seguras para vehículos, esperando que por las vías del departamento se movilicen unos 83.000 vehículos, donde las autoridades han dispuesto puntos de control y vigilancia.

La directora del Tránsito del Atlántico, Susana Cadavid, recordó que estas medidas se han reforzado desde el 7 de octubre (con el inicio de la semana de receso escolar), para garantizar la seguridad de los usuarios de las vías y prevenir la ocurrencia de siniestros viales en esta zona del país.

“Desde Tránsito del Atlántico hemos venido trabajando en conjunto con el Departamento de Policía Atlántico seccional de Tránsito y Transporte, la ANI, Invías, los diferentes concesionarios, entre otros, para garantizar una movilidad segura”, dijo Cadavid.

Los agentes de Tránsito del Atlántico y promotores de seguridad vial se encuentran en las vías nacionales y secundarias del departamento y, con lista de chequeo en mano, les recuerdan a los conductores la importancia de acatar las recomendaciones y llevar la documentación al día.

“En compañía de nuestro agente 'Max Seguro' estamos dando un serie de recomendaciones para evitar problemas en las carreteras: no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en la vía, no utilizar elementos distractores, como dispositivos móviles, a la hora de conducir y realizar pausas activas si los recorridos son largos”, afirmó Susana Cadavid.

Así mismo, las vías de Barranquilla también se encuentran listas, en el marco de los operativos que se van a llevar a cabo durante todo este fin de semana de puente festivo, con la instalación de —al menos— 12 puestos de control ubicados en zonas de acceso y salida, además de actividades pedagógicas para evitar siniestros por ebrios al volante y excesos de velocidad.

"Reiteramos el llamado para que manejen de manera prudente, tengan al día sus documentos y eviten conducir bajo efectos del alcohol. Confiamos en nuestros conductores y esperamos que no hayan hechos qué lamentar", dijo el mayor Jhonny Martínez Sánchez, comandante (e) de la Policía de Tránsito y Trasporte de Barranquilla.

