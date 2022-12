Mi prioridad es Huracán, pero es un orgullo estar opcionado para Colombia: Alfaro

El DT argentino Gustavo Alfaro, en diálogo con el diario El Espectador, se refirió a su posibilidad de dirigir a la Selección Colombia tras la salida de José Néstor Pékerman del cuadro tricolor.

“Mi prioridad es Huracán. Sin embargo, ser considerado para dirigir una selección tan importante es una cuestión de orgullo. Sobre todo, porque nunca trabajé en Colombia”, señaló.

“Tengo contrato con Huracán hasta junio de 2019. No evalúo otra posibilidad”, añadió.

Como lo señala El Espectador, el nombre de Alfaro empezó a hacer eco en los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol como el posible recambio para Pékermam, puesto que tiene un gran historial como entrenador en el fútbol argentino en clubes como San Lorenzo de Almagro y Arsenal de Sarandí.

Asimismo, Alfaro fue preguntado sobre si quiere dirigir algún equipo nacional, a lo que respondió que está con toda la mente en dirigir clubes, pero que está preparado por si llega el momento. Respuesta que deja abierta la posibilidad de entrenar al combinado colombiano.

“No me lo planteé, realmente. Estoy con la cabeza diagramada para dirigir clubes (…) No estoy con la cabeza puesta en hacerme cargo de una selección, pero si se da, hace 12 años que sé cómo es la metodología. No me va a tomar por sorpresa”, dijo.

