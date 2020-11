Mis papás perdieron 40 años de trabajo: habitante de Providencia

En entrevista con Mañanas BLU, Jean Paul Bush, un sobreviviente al paso del huracán Iota dijo que sus padres perdieron 40 años de trabajo, pues su casa quedó totalmente destruida.

Su relato hace parte de las historias que se conocen tras el paso del huracán, que arrasó la isla.

Mis padres perdieron 40 años de trabajo. El edificio quedó completamente destruido. Se fue el techo, las paredes. El concreto quedó muy debilitado. Pasamos la noche abajo, en un almacén, dormimos en charcos de agua relató

Añadió que nunca se imaginaron que el huracán tendría esas dimensiones.

“Al principio no pensamos, al principio, que fuera un huracán tan grande. Las noticias desde el comienzo decían que pasaría casi 100 kilómetros del norte y que sería categoría 1”, añadió.

Publicidad



Agregó que a eso de las 2:30 se fue el servicio de internet y la luz, lo que complicó la situación y agregó cómo hicieron para sobrevivir.

“Estábamos dentro del almacén y este no tiene ventanas a los lados, eso nos protegió. Al frente había unos ventanales y ahí colocamos unos colchones y unas neveras. Pasamos toda la noche aguantando al vidrio para que no se reventaran. Es un milagro que no se hayan reventado”, puntualizó.

Escuche el relato completo en el siguiente audio: