Mujer murió electrocutada en medio de las inundaciones que tienen bajo el agua a Sucre

A la crisis por las inundaciones que están padeciendo más de 35.000 habitantes de la Mojana sucreña , se suma la muerte de una mujer por una descarga eléctrica, en momentos en que cerraba la puerta del patio de su casa.

El párroco Freddy Romero de Sucre, Sucre, contó que la víctima fue identificada como Doris Esther Barrios y era una de las mujeres más queridas del municipio.

"Era una de mis parroquianas, ella se trasladaba hacia Corozal, Sucre, porque su casa esta totalmente inundada, al cerrar la puerta del patio tuvo la descarga", precisó Romero.

Dijo además que, como el cementerio de la población esta completamente inundado, el cuerpo será sepultado en el municipio de Corozal.

Entre tanto, la ciudadanía ha mostrado su gran descontento por la gestión del gobernador Héctor Espinoza, pues critican la falta de ayudas humanitarias para atender la emergencia que azota la región.

Miguel Bonilla, miembro del grupo La Mojana Renace y uno de los líderes del plantón del pasado 29 de junio, manifestó su malestar porque el mandatario. durante una visita al municipio de Sucre. solo llevó 400 mercados para una población que pasa de miles de damnificados.

"La población no cree ya en las promesas, las lluvias no cesan, no hay vías de acceso. No se cuantos muertos y más inundaciones tendremos que pasar para soluciones concretas", sostuvo Bonilla.

El líder le hizo un llamado al gobernador para que los atienda este martes en la sede de la gobernación, porque nuevamente los grupos la Mojana Renace y el movimiento S.O.S Mojana, se desplazarán para exigirle soluciones para los damnificados.

