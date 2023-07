Mujer murió tras caer de una moto por estar grabando videos para redes sociales en vías del Cesar

Una mujer grabó su muerte en carreteras del Cesar , luego de salir disparada hacia el pavimento tras una maniobra del hombre que conducía la motocicleta en la que se movilizaba. Esta habría perdido el equilibrio por sostener en sus manos su teléfono móvil mientras hacía un video.

En el video, de casi cinco minutos de duración, logra observarse cómo esta conversaba con el conductor, quien era su pareja sentimental, a quien le decía que lo amaba. "Ven acá mi amor, ¿tú me quieres? Te amo mi amor", señala la mujer, identificada como Liliana Macea, de 24 años.

Macea iba de parrillera sin casco de protección para su cabeza, al igual que su acompañante. Incluso, en medio de la conversación, ambos deciden darse un largo beso, pese a que iban a alta velocidad por una vía departamental.

Mientras esto transcurría, la mujer seguía grabando, con ambas manos sueltas del conductor y realizando gestos ante la cámara de su celular. De un momento a otro, la moto se desequilibró ante un sobresalto en la vía y es cuando ella sale precipitaba hacia una zona llena de piedras, donde se golpeó la cabeza.

"Liliana mi amor. Se me cayó Liliana. Se me mató Liliana, se me cayó de la moto", gritaba el conductor de la moto mientras pedía ayuda.

Desde la Policía departamental del Cesar el hecho fue calificado como una imprudencia vial, para lo que empezaron a desarrollar campañas en torno a la prevención para concientizar a la comunidad sobre la importancia de cumplir con las normas de tránsito, tal como el uso del casco, y de no avanzar a exceso de velocidad.

