Murió bebé de tan solo tres años en medio de un grave incendio registrado en Malambo, Atlántico

Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Malambo, Atlántico, tras la trágica muerte de un bebé, de tan solo tres años, quien falleció incinerado luego de que la vivienda en la que dormía ardiera en llamas en medio de un aparente corto circuito.

Según el relato de testigos, desde hace algunos días un transformador venía amenazando con explotar y, pese a los llamados que realizaron para que fuera revisado, terminó provocando la fuerte conflagración luego de explotarse.

"Yo había estado en la vivienda una media hora antes de la tragedia pero me fui para la casa, pues yo vivo aquí a pocas cuadras. Pasados casi 30 minutos, fue que los vecinos me llamaron informándome que la casa se estaba prendiendo, pero como yo tengo el pie lesionado, no pude correr con la rapidez que necesitaba para venir a ayudar", contó uno de los familiares del menor a un medio local de Malambo.

Otro de los testigos, quien sí logró ingresar a la vivienda cuando ardía en llamas, contó a ese mismo medio local que "alcancé a entrar pero ya todo estaba completamente consumido por el fuego; entonces, fue allí, cuando intenté entrar a la habitación pero fue imposible, pues el nivel de las llamas era muy alto y no facilitaba la labor de rescate".

Publicidad

El lamentable hecho se presentó en la calle 11A con carrera 7sur, en el barrio Gladiador de esa población. Así mismo, se conoció que el pequeño respondía al nombre de Yeiner Mesquizo Beltrán, al tiempo que aún se desconoce si se encontraba solo en la vivienda o no pudo ser rescatado por sus familiares en medio de la fuerte conflagración.

El incendio produjo la pérdida total del inmueble, según señaló el Cuerpo de Bomberos de Malambo, que atendió la tragedia. "Tal vez pudo corresponder a un corto circuito pero eso estará bajo investigación de la autoridad competente", señaló un alto oficial.

Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'