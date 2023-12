Murió cuarta víctima de incendio que arrasó con una familia en Soledad, Atlántico

Edgar Junior Pacheco Niebles, de 25 años, se convirtió en la cuarta víctima del incendio que la madrugada del pasado domingo destruyó una vivienda en el barrio El Cortijo, del municipio de Soledad (Atlántico), el cual habría sido producido por un cortocircuito.

El joven falleció la madrugada de este lunes y horas antes murieron sus padres, identificados como Adalberto De Jesús Márquez Conrado, de 58 años, y Marelvis Rocío Nieto Varela, de 46, así como su hermano menor, un adolescente de 16 años que respondía al nombre de Alberto Márquez Nieto.

De acuerdo con el reporte entregado por el Hospital Universidad del Norte, padre y madre murieron en el lugar de los hechos, mientras que el menor de edad logró ser trasladado a este centro médico. Sin embargo, una vez ingresó presentó un paro cardiorrespiratorio que requirió maniobras de reanimación a las que este no respondió.

Para el caso de Edgar Junior, este también sufrió un paro al ingresar por urgencias, sin embargo, logró sobrevivir ante las labores del cuerpo médico, por lo que fue de inmediato internado en la Unidad de Cuidados Intensivos donde permaneció bajo pronóstico reservado.

El estudiante de Ingeniería Industrial sufrió quemaduras de primer grado en el 90% de su cuerpo e, incluso, alcanzó a decirle a su abuela Cielo Varela que sentía morir con cada herida.

"Él me decía: mi abuelita, mi abuelita, me muero, me muero. Los vecinos de al frente nos ayudaron, partieron la puerta y los niños lograron salir, pero mi hija sí quedó adentro", narró Cielo, entre lágrimas.

El teniente Blas Araujo, subcomandante del cuerpo de bomberos de Soledad, confirmó que las causas siguen siendo materia de investigación, liderada por el CTI de la Fiscalía.

La empresa Air-e lamentó la muerte de Nieto Varela, quien se desempeñaba como gerente comercial de una de las oficinas de la entidad ubicada en el barrio La Unión, en el sur de Barranquilla.

Una sobreviviente

A la familia le sobrevive una tercera hija que se salvó de morir en esta tragedia, pues la noche del sábado decidió quedarse a dormir con su abuela, en una casa que queda en el sector de donde se presentó el incendio. Emili Pacheco Nieto, de 22 años, era hija de Marelvis y hermana de Edgar Junior.

