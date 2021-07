Niegan demanda de reparación a damnificados por rompimiento del Canal del Dique

Al considerar que el rompimiento del Canal del Dique en 2010 fue “un evento de la naturaleza imprevisible, irresistible y ajeno a las partes”, el Consejo de Estado negó la demanda con la que varios ciudadanos del sur del Atlántico y el norte de Bolívar exigían una reparación por parte de la Nación, tras perder sus predios durante las inundaciones que dejó aquella ola invernal.

Los demandantes, propietarios de los predios Los Chivos y El Rinconcito, atribuyeron al rompimiento del canal “la pérdida de 46 vacas y 20 toros cebú; 50 carneros; 10 cerdos; 20 hectáreas de potreros; 80 árboles de mango, limón, cítricos, cocoteros, ciruelas, plátanos y pan coger y averías en campamentos y corrales de vareta y establos”.

Además, señalaron que “se había afectado la producción lechera y la venta de terneros de tres años; así como la ganancia esperada por cultivos de maíz, pastos y potreros y de 80 árboles de mango, limón, cítricos, cocoteros, ciruelas, plátanos”.

Así, alegando que las entidades incurrieron en una falla en el servicio por una inadecuada construcción del terraplén del canal del Dique, por su falta de mantenimiento y por una respuesta tardía a su ruptura, los demandantes solicitaron el pago de más de $3.400 millones como indemnización a los supuestos perjuicios.

No obstante, el Consejo de Estado sostuvo que, “si bien se encuentra probado el daño sufrido por la sociedad Rosalba Rueda de Jordán y CIA S. en C., debido a la inundación de los predios Los Chivos y El Rinconcito, no obraba prueba de que la inacción o actuaciones de las entidades demandadas lo hayan generado”.

Añadió que el Fenómeno La Niña generó el mayor aumento de las precipitaciones en los últimos 40 años y que “se probó que las entidades accionadas tomaron las medidas que estaban a su alcance para tratar de evitar el siniestro conformación de adecuaciones y la construcción de terraplenes y muros de contención antes y después de lo ocurrido”.

En este sentido, precisaron que “el Ideam consideró que hubo un incremento de la pluviosidad superior a 200%. En el caso del municipio de Manatí, Atlántico, las precipitaciones aumentaron en 303,1% y frente al Canal del Dique superaron para diciembre de 2010 los máximos históricos desde 1972, lo que ocasionó su desborde”.