Niña que murió en Barranquilla no fue víctima de abuso ni violencia: Medicina Legal

El director nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, confirmó a Blu Radio que la causa de la muerte de la pequeña Darcy, una niña barranquillera de apenas 3 años, cuyo deceso ocurrió el pasado 25 de octubre en un centro de salud del suroccidente de la ciudad, obedeció a causas naturales.

El funcionario explicó que, de acuerdo con el informe de necropsia practicado por los médicos, se descarta que la niña tuviera lesiones ocasionadas por maltrato infantil y que hubiese sido víctima de abuso sexual.

Adelaida Pérez, abuela de la niña, contó a este medio que su nieta sufrió una obstrucción intestinal y que las lesiones en sus brazos eran producto de mordiscos que ella misma se ocasionó por el dolor.

“La funcionaria de Medicina Legal nos dijo que la niña había muerto porque por varios días no hizo sus deposiciones y se le reventó el intestino. Los moretones que tenía en su bracito eran a causa de la misma agonía que llevaban a que se mordiera. Incluso a mí me mordió, porque yo no permitía que ella se mordiera”, contó Adelaida.

La abuela de la niña contó que la noticia del presunto maltrato y

violación a la pequeña generaron que la comunidad los atacara.

La información se dio a conocer en medios de comunicación luego de que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunciara en su cuenta de Twitter afirmando que la menor de 3 años había sido víctima de “inadmisibles y crueles acciones” que segaron su vida.

"No descansaré hasta ver que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables", manifestó en su momento Char mientras se especulaba por presuntos hechos de violencia y abuso sexual que habrían acabado con la vida de la niña, hipótesis finalmente desvirtuadas por Medicina Legal.