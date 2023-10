"No departamentalicemos la inversión": director del DNP ante discusiones por el Presupuesto General

Desde el Congreso de Camacol en Barranquilla, el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, hizo un llamado a los diferentes territorios del país para que dejen a un lado las peleas en torno al Presupuesto General de la Nación y que se concienticen de que los recursos recién aprobados por el Congreso no beneficiarán a unos más que otros.

Insistió en que muchos de los proyectos que se aprueban en cada departamento no solo tienen un impacto local, sino también regional y nacional.

"Hubo una pelea muy fuerte entre departamentos, pero no me gustan esas discusiones, porque entonces un departamento dice: '¿por qué a mí me dieron tan poquita plata, si el año pasado me dieron más?', o '¿por qué me dieron menos que al departamento vecino?', pero yo lo que digo es que no departamentalicemos la inversión, tratemos de mirar proyectos regionales que integren diversos departamentos", expresó.

"Por ejemplo, ¿por qué Atlántico no suma el proyecto de la PTAR Canoas? ¿O acaso esto es solo para Bogotá? No, es para todos los departamentos que atraviesa el río Magdalena (...) A mí no me pueden decir que el dragado del puerto de Buenaventura es del Valle del Cauca o que la reforestación del Amazonas es solo de la Amazonía", agregó.

González vio favorable los montos aprobados en el Presupuesto General de la Nación de 2024, pues valoró que los recursos de inversión son superiores a los que se destinarán para los servicios de deuda.

Aseguró que el propósito es seguir avanzando en el reto que tienen todos los países, como lo es evitar que dicho servicio de deuda siga creciendo.

El Presupuesto General de la Nación 2024 fue aprobado por un monto total de 502.6 billones de pesos, de los cuales, según el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, el 61,8% se destinarán a gastos de funcionamiento; 19,4% a inversión y el 18.8% para el pago de la deuda.

