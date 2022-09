“No entiendo el drama”: Alex Flórez no se arrepiente de bochornoso maltrato a policías en Cartagena

Una verdadera polémica generó el senador Alex Flórez en Cartagena cuando, según la Policía, intentaba ingresar al hotel Caribe con una acompañante sin registrarla. Por ello, se dio a conocer un video que le tomaron mientras estaba en estado de embriaguez en la puerta del lugar y en el que se ve insultando a policías y trabajadores del sitio.

El congresista habló en Mañanas Blu sobre el tema y dijo no arrepentirse por el bochornoso momento de maltrato a policías que ocasionó.

Publicidad

"No entiendo cual es el drama, tuvimos una discusión bastante caldeada en un momento de tragos. Hay gente que no le gusta que uno sea humano y no me voy a disculpar por algo que corresponde a la naturaleza de cada uno. No me gustó la forma y les reclame de manera bastante airada a algunos miembros. No me voy a arrepentir en tener discusiones así tan naturales. Lamentablemente hay miembros de la fuerza pública que se comportan de una manera bastante triste y que por el hecho de ser congresista no estoy dispuesto a guardar silencio a estas cosas", explicó el funcionario público.

"No saqué el cargo en la cara"

El congresista Flórez dijo que no usó su cargo para "hacer que sancionarán a ningún policía".

"No hice que los sancionaran, discutí como cualquier otra persona al sentirme abusada. No les estoy sacando el cargo en la cara, tuve una discusión con la policía, como le pasa a tantos colombianos que se sienten atropellados, aplastados, que no comparten la forma en la que ocurren las cosas", aseveró.

Publicidad

Finalmente, el senador negó que iba a entrar al hotel con una persona.

"Yo no pretendía entrar con nadie al hotel", enfatizó.

Publicidad

¿Qué dijo la Policía?

Según la institución, policías "acudieron al lugar y fueron recibidos con improperios, insultos y señalamientos por parte del senador, ante lo cual se procedió a dejar el procedimiento registrado en material fílmico y aplicar la orden de comparendo".

Por otro lado también se instauró una denuncia penal por parte del personal uniformado por el delito de injuria y calumnia por el hecho presentado.

Vea aquí el video:

Publicidad

Escuche más detalles de la noticia aquí: