"No es un error, es una práctica inhumana": Jaime Pumarejo tras secuestro de Luis Manuel Díaz

El alcalde Jaime Pumarejo utilizó este sábado sus redes sociales para rechazar de manera categórica el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del astro del fútbol colombiano Luis Díaz, y condenar que este hecho criminal se haya registrado en el marco de unas negociaciones de paz.

Su reacción se conoció tan solo horas después de que el ELN confirmara que adelanta el proceso de liberación del conocido ‘Mane’, asegurando a través de su cuenta de X: “Debe ser liberado, así como todos los demás secuestrados. Esto no es un error, es una práctica miserable e inhumana, condenada por todos los cánones de ética y derechos humanos, que no debería existir y menos en el marco de unos diálogos de paz”.

Recordemos que este fin de semana también se conocieron voces de rechazo de algunos miembros de la ‘Bancada Caribe’, quienes pidieron, incluso, que la mesa de diálogos con el ELN sea suspendida, pues éstos no estaban mostrando “voluntad de paz”.

Es al menos la posición que comparte Carlos Meisel, senador por el Partido Centro Democrático, quien aseguró que este secuestro evidenciaba la “falta de autoridad” con las organizaciones criminales en el país.

Publicidad

"Aquí todos los días están azotando a los ciudadanos las bandas criminales y no hay autoridad, aquí estamos devolviéndonos a los problemas que teníamos hace 30 años, el Gobierno Nacional cree que con su retórica y sus discursos va a convencer a los bandidos que dejen de delinquir y eso no funciona así, aquí nosotros no somos amigos de las armas", dijo.

Otro que elevó su voz de rechazo fue el senador y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien también aseguró a través de su cuenta de X: “se confirma que el ELN no tiene voluntad de paz y es evidente que no podemos avanzar en acuerdos si no se garantiza la seguridad de los colombianos”.

Le puede interesar: