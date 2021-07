No paran las amenazas de muerte a los profesores de la Universidad del Atlántico

Los maestros de la Universidad del Atlántico continúan sometidos a una encrucijada, ya que, al intentar cumplir con sus obligaciones contractuales, siguen siendo víctimas de amenazas contra su vida.

Esta vez, la amenazada fue una profesora de la facultad de Economía, quien recibió un mensaje intimidante a través de WhatsApp y sus redes sociales, en el que le exigen seguir dictando sus clases y no dejarse llevar por quienes continúan promoviendo el paro.

Mensaje con el que intimidan a otra docente para que continúe con las clases. Cortesía

“Lo que me dicen es que ellos saben quién soy yo, que debo dar clases, que no puedo seguir apoyando el paro. Que no puedo estar de parte d ellos estudiantes, dicen que me cuide y me mandan emoticones de carabelas, huesos. Ya puse denuncia ante Fiscalía, la policía y la Defensoría del Pueblo también saben”, contó la docente.

Esta semana, otra profesora de la facultad de Educación de la Universidad del Atlántico también recibió amenazas vía WhatsApp, donde, por el contrario, le exigían suspender las clases virtuales si no quería poner en riesgo su vida.

La docente amenazada hizo un llamado al Consejo Académico, al Consejo Superior y rectoría para que se pronuncien al respecto.

“El mensaje se lo han mandado a varias profesoras, lo que me hace pensar que esto tiene un componente de género en el actuar criminal. Se debe convocar un consejo extraordinario de seguridad para analizar esta situación por que es muy preocupante”, indicó .

El grupo de Investigación, Mujer, Género y Cultura de la institución se pronunció en “rechazo al amedrentamiento sistemático contra las profesoras de la Uniatlántico, incluyendo a las integrantes” de este grupo.