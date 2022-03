No termina el drama para la familia de la menor que tomó fatal decisión por acoso de cobradiarios

Esperanza Maestre, tía de la fallecida joven Jennifer Arrieta, habla sobre el drama que enfrenta la familia por deudas con los 'cobradiario ', presión que habría sido el detonante de la fatal decisión que tomó la adolescente. Según la familiar, hasta el momento no han recibido ayuda. "Nadie, nada. La familia es la que estamos apoyando todo", sostuvo.

"No sé decir la cantidad que debían, solamente lo sabían la niña y la mamá. La forma de cobro al principio fue normal , después ya un poco fuerte, supongo que ese es el modo de trabajo de ellos. Mi hermana, con todo el dolor que tiene, no ha dado detalles de eso. La familia se enteró después, cuando ya se vieron las presiones, pero no sabíamos del problema tan grande", contó Maestre.

"Los vecinos decían que se daban gritos, que ellos pedían que les pagaran su plata. Me imagino que ella dejó de pagar sus cuotas y le cobraron de esa manera", añadió.

Según la tía de Jennifer Arrieta, era una joven muy casera, bastante callada y reservada , además, aseguró que nunca la escuchó pronunciarse sobre la problemática. "Pienso que por no decir nada este fue el desenlace"