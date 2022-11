Ordenan libertad a tres implicados en atentado a estación de Policía en San José, Barranquilla

Después de cuatro años y 10 meses del atentado terrorista que cobró la vida de seis uniformados y dejó heridos a otros 43 en la Estación de Policía San José, no existen condenas por este hecho que estremeció a Barranquilla y, para mayor preocupación de las víctimas, los únicos tres capturados están de vuelta a la libertad.

Por vencimiento de términos, un juez ordenó dejar libres a Cristian Camilo Bellón, señalado de detonar el artefacto explosivo, y la pareja de esposos Nilson Mier y Dalila Duarte, quienes habrían sido sus cómplices.

Estas tres personas, según las autoridades, serían miembros de una célula urbana del ELN, guerrilla que se atribuyó este atentado ocurrido la mañana del 27 de enero de 2018, así como el ataque al CAI de Soledad 2000 cometido al día siguiente.

Candelaria Meneses, madre del patrullero fallecido Yosimar Márquez, no oculta su tristeza porque la muerte de su hijo está quedando impune y no cuenta ni con recursos para acudir a un abogado.

"Esperamos la justicia divina, porque la terrenal no sirve. Un hecho tan doloroso y hoy están esos seres libres, y no hay dinero ni para poner un abogado y saber qué pasó ahí, por qué las pruebas que habían no fueron suficientes para condenarlos", dijo.

Como se recordará, el abogado de gran parte de las familias de las víctimas murió por COVID-19 y, desde entonces, no han podido reorganizar el proceso para sacar adelante las condenas que buscan frente a la muerte de los patrulleros.

