Paciente con cáncer denuncia que su EPS lo desafilió tres veces: hasta lo hicieron pasar por muerto

Solo habían pasado 20 días desde que Jorge Eliécer Carvajal recibió un diagnóstico de cáncer en el único riñón que le funciona, cuando empezó a vivir una batalla con su EPS porque le cancelaron los servicios de atención luego de que apareció un certificado de defunción, según el cual él había fallecido.

La insólita historia registrada el 10 de julio requirió que se presentara con urgencia para que esto fuera corregido y así no perder la asignación de citas y medicamentos que estaban dándole en su proceso. Y aunque su esposa Adriana Esguerra logró ganar esa batalla, tuvieron que repetir los trámites.

Un mes después, la noticia de que no aparecía en el sistema volvió a tocarles la puerta, no por muerte sino por una supuesta solicitud de desvinculación. De nuevo la esposa del paciente se puso al frente para que no perdiera las citas, no obstante, la pausa administrativa volvió a torpedear su tratamiento.

"Parece que estuvieran tratando que la enfermedad corra y corra, para cuando ya no haya nada que hacer, entonces no pagar el tratamiento", expresó Esguerra con la voz entrecortada.

Publicidad

Después de la pérdida de tiempo que tuvo que enfrentar esta familia en su batalla contra el cáncer, el pasado 11 de septiembre nuevamente los notificaron que el sistema reportaba a Jorge Eliécer como un usuario desvinculado, lo que arruinó una cita crucial con el urólogo oncólogo que iba a ser esta semana y que ahora fue pospuesta para el próximo 11 de octubre.

La EPS Salud Total, a la que está afiliado Jorge Eliécer, afirmó a BLU Radio que está a la espera de que este miércoles el Adres les “emita una respuesta final y formal”. Aseguran que en estos momentos “el señor está activo y sin problemas”, pero se requiere que el Adres deje de rechazar el documento de este paciente, ya que “hay reportes de otras entidades que dijeron que había fallecido”.

Le puede interesar: