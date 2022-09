¡Pilas! Sena tiene disponible más de 870 vacantes laborales en Atlántico

El Sena tiene 875 vacantes laborales para aquellos buscadores de empleo, las cuales están disponible en municipios como: Malambo, Baranoa, Turbará, Malambo y el Distrito de Barranquilla.

‘‘Esta es la oportunidad para aquellas personas que están buscando una nueva oportunidad la obtengan y puedan mejorar su calidad de vida. A través de nuestra Agencia Pública del Empleo le brindaremos la orientación necesaria a todos los postulados para que consigan la vacante que se adapte a su perfil y, en caso dado que necesiten mejorar u obtener alguna competencia, lo puedan hacer con nosotros”, dijo Jacqueline Rojas, directora del Sena regional Atlántico.

Vacantes publicadas

Analista sistemas informáticos y aplicaciones, jefe de calidad de confección, ingeniero electromecánico, enfermera auxiliar, ayudante empalmador de cables, panadero, metalistero, mecánico industrial, electricista industrial, técnicos mecánicos, soldador, oficial de construcción, cocinero, liniero de telecomunicaciones, empalmador de cables de teléfono, aseador establecimientos industriales, electricista, ingeniero mantenimiento maquinaria industrial, ingeniero electromecánico, abogado, entre otras.

Las personas que se deseen postular a las vacantes lo podrán hacer de forma gratuita a través de ape.sena.edu.co siguiendo los siguientes pasos:

1. Registre sus datos actualizados, y suba todos los soportes de la hoja de vida. El sistema arrojará un curriculum para imprimir en caso de que sea necesario.

2. Busque el número de la solicitud de la vacante a la que se desea aplicar, o una palabra asociada con ese empleo.

4. Postúlese al empleo.

La Agencia Pública de Empleo cuenta actualmente con 5 oficinas satélite, las cuales están abiertas para atender a la ciudadanía de manera presencial ubicadas en sedes Sena: Industrias Creativas (Kra 54 No. 49-09 - Barrio Abajo), Servicios Administrativos (Av. Cordialidad Kra 6 No. 60B-110 - El Bosque), Construcción e Infraestructura (Diagonal 136 No. 9G-20 - Villas de San Pablo), Comercialización y Servicios Financieros (Av Circunvalar, Kra 15 SUR 46-500 - Las Cayenas).