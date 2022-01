Plantón de estudiantes en El Banco, Magdalena; exigen volver a la presencialidad

Con un plantón frente a la Alcaldía de El Banco, Magdalena, la comunidad educativa del colegio Marco Fidel Suárez piden que les brinden las garantías para volver a la presencialidad , pues el colegio ha sido desvalijado y hasta el techo le han quitado.

“Hemos sido víctimas de los dueños de lo ajeno que literalmente han desvalijado el colegio, quitando especialmente las redes eléctricas, dejando sin energía a los salones. Esto impide que se pueda dar inicio al calendario escolar 2022”, aseguró Rafael Lourduy, rector de esta institución.

Publicidad

Con pancartas los estudiantes protestaron a las afueras del palacio municipal exigiendo su derecho a estudiar. Los padres de familias mostraron su inconformidad frente a la situación, pues sus hijos debieron comenzar clases el pasado lunes 24 de enero.

“Es indignante ver cómo están los colegios en El Banco, la situación es precaria y por eso los padres decidimos salir a exigir una pronta solución a esta situación”, expresó una madre de familia en medio de la protesta.

Publicidad

Por su parte, los maestros piden soluciones y aclaran que quieren volver a la presencialidad , pero que las condiciones sean garantizadas.

“Sí queremos volver, no es como muchos dicen que somos flojos y no queremos asumir el reto, lo que sucede es que las autoridades competentes no se han puesto de acuerdo para brindar garantías a la presencialidad en El Banco”, afirmó la docente Gloria Bayona.

Publicidad

BLU Radio trató de conocer la posición de la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Local, pero no se pronunciaron al respecto. Entre tanto, los niños y niñas de El Banco esperan pronto volver a estudiar.

Publicidad

Escuche las noticias de Colombia y el mundo aquí: