Por mí, me quedaría con ambas niñas: papá de una menor del cambiazo en Barranquilla

En entrevista con Mañanas BLU, bajo la conducción de Néstor Morales, el padre de una de las niñas que fueron intercambiadas al nacer por un error en el hospital Niño Jesús, de Barranquilla, afirmó que, si en sus manos estuviera, "se quedaría con las dos".

Las pequeñas, que hoy tienen 4 años de edad, fueron cambiadas poco después de nacer, el 21 de marzo de 2016, por un error en los registros del hospital que habría cometido una enfermera.

La desconfianza de José Gregorio Hernández al no encontrar parecido físico con su hija a medida que esta crecía, fue el detonante para que el error fuera descubierto.

El comerciante, que reside en Santo Tomás - Atlántico, cuestionó primero a su mujer ante la duda de que le hubiera sido infiel, pero luego ambos padres se practicaron una prueba de ADN que resultó "incompatible" con la menor.

"Yo me la llevé a escondidas para Barranquilla con la excusa de que iba a comprarle unos zapatos, pero lo que hice fue llevarla a la prueba. Cuando me dieron el resultado le reclamé a la mamá, pero ella también se extrañó y se hizo el examen, que dio igualmente incompatible con la niña", recordó Hernández.

La menor es de piel clara, mientras que José Gregorio y la que creía ser su madre son de tez oscura.

Publicidad

"Lo que más me extrañaba era que no tenía nada de mí ni de mi familia, no tanto el tema de la piel, porque hay casos parecidos", contó el padre.

Las dudas los llevaron a investigar por su cuenta cuántos bebés habían nacido en el hospital el 21 de marzo de 2016 en la misma franja horaria en que la madre había dado a luz. Tras obtener el libro de registro con un derecho de petición, descartaron a los varones y quedaron dos niñas.

Con la ayuda de un investigador buscaron por toda la costa y examinaron con detalle las redes sociales hasta que en Facebook encontraron la fotografía de una madre con una niña que, esa sí, tenía los rasgos físicos de ellos. La mujer vivía en Chimichagua, Cesar, y entraron en contacto con ella.

Aunque sorprendida con la historia, la mujer accedió a practicarse también una prueba de ADN con la que hasta entonces creía su hija, y el resultado, al igual que con la pareja inicial, fue incompatible.

"Hemos tenido mucho contacto con nuestra hija, la mamá me deja pasar tiempo con ella, si fuera por mí me quedaría con las dos, pero las mamás dicen que no las van a cambiar, que ya están muy encariñadas y que las han criado con todo el amor y el cuidado", explicó Hernández.

El padre informó que el caso se encuentra en estos momentos en manos de sus abogados.