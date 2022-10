Por reclamarle: taxista arrastró por el piso a universitaria con la que discutió en Cartagena

Una joven fue víctima de un taxista que se molestó por un reclamo que ella le hizo y la arrastró varios metros por la calle en Cartagena. La estudiante tuvo que se atendida de urgencias por las lesiones que sufrió.

Según dio a conocer Noticias Caracol, la estudiante tomó el taxi para desplazarse hacia el lugar donde realiza sus prácticas profesionales de medicina y en el lugar de destino fue donde se presentó el problema

La joven Melissa Iriarte canceló el valor de la carrera y el taxista le habría cobrado de más, lo que la llevó a ella a reclamarle para que le devolviera el dinero completo.

"Cuando veo que se va a ir sin devolverme el varo que me corresponde, me alarmo y meto una mano para detenerlo. Él sigue diciendo que no me va a devolver, comenzamos a forcejear y simplemente arrancó sin importarle nada", relató Melissa.

Melissa tuvo que ser atendida en un centro médico por las lesiones que sufrió en el accidente, pero por fortuna el accidente no pasó a mayores.

Del conductor solo se conoce la placa, por lo que el sindicato de taxistas de la ciudad hizo un llamado a que se preste un servicio de calidad.

