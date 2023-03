Empresario "príncipe Karim" demandará a empresa que le alquiló helicóptero en Barranquilla

Nuevamente el conocido "príncipe Karim", cuyo nombre de pila es Karim Nader Abu Naba’a, vuelve a estar en el ojo público tras confirmar, a través de su cuenta de Instagram, que se encuentra preparando, junto con su equipo de abogados, una millonaria demanda contra la empresa Aerocesar S.A.S. por el alquiler del helicóptero que lo llevó a estrellarse el pasado 17 de febrero en Soledad, Atlántico, por una presunta falta de mantenimiento.

En medio de algunos mensajes confirmando que se encontraba estable de salud tras someterse a una cirugía de columna en la ciudad Nueva York días después del accidente, señaló que, con el pago de la indemnización por daños y perjuicios, buscará construir un colegio y/o un centro deportivo.

"Me tuvieron que llevar para New York para que me operaran la columna y el pie, pero quedé en una pieza, y no se apuren, que mis abogados están trabajando, eso fue por falta de mantenimiento seguramente, no más de 300 dólares cuando viene a ver, te lo digo yo que sé de eso, con ese dinerito de la demanda vamos a ver si hacemos una escuela o un centro deportivo", detalló en su publicación.

Sin embargo, el anuncio tomó otro color cuando, a través de su cuenta de Instagram, también confirmó que a la joven que lo rescató y lo atendió por más de 24 horas en Barranquilla, identificada como Franchesca Lizardo, le había llegado una lujosa camioneta como parte del agradecimiento que el hijo del magnate árabe tiene con ella.

En un video que compartió el "Príncipe Karim" se evidencia cómo la joven es sorprendida por el lujoso vehículo que, incluso, le llegó acompañado hasta con un moño de regalo.

"Lo más importante de este accidente es que supe quiénes son mis amigos. Ella me ayudó por 24 horas en Barranquilla y este es su primer regalo. El seguro es mucho más caro que este, goza tu carro. Te quiero mucho, buen trabajo, vienen más cosas. Voy a regalar casas, escuelas, y algunas cosas más. Ya caminé un poco más", escribió Nader Abu Naba'a en la publicación.

La joven, profesional en Relaciones Internacionales y miembro de la Fundación ‘Porque Somos Pobres’, no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento por el lujoso regalo de agradecimiento. Pese a ello, el video del regalo se volvió completamente viral en plataformas digitales como Instagram, Facebook y TikTok.

