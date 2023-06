Procuradora insiste en que la ley de paz total debe ser declarada inconstitucional

Desde Barranquilla, la procuradora Margarita Cabello se pronunció sobre la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ante la Corte Constitucional que busca tumbar la llamada Paz Total.

En este sentido, insistió en que el Ministerio Público suele emitir conceptos cada vez que hay una demanda sobre alguna ley, a efectos de su constitucionalidad.

Así las cosas, Cabello aseguró que en su momento ya habían emitido un pronunciamiento solicitando la declaratoria de inconstitucional de la ley 2272, que es la de Paz Total.

Las razones jurídicas, explica la procuradora, son varias. Entre ellas enumeró el no haber tenido en cuenta el concepto del Comité de Política Criminal del cual hace parte la Procuraduría General de la Nación.

“Varias de las cuales hacen referencia a un tema de no haber tenido en cuenta el concepto del Comité de Política Criminal del cual hace parte la Procuraduría General de la Nación, unos temas relacionados a la falta de claridad frente a cómo debía otorgarse las posibilidades de conversaciones frente a grupos o bandas criminales, no como orientación política, que no quedó claro dentro de la ley. Y dijimos también que había una serie de inconsistencias o principios de consecutividad en la elaboración de la ley. Nuestro concepto fue que se declarara inconstitucional la ley", insistió la procuradora.

La representante del Ministerio Público indicó que pese al concepto que ellos emitieron, están a la espera de lo que decida la Corte Constitucional.

